Генеральний продюсер радіостанції Люкс ФМ та телеведучий Євген Фешак повідомив про ворожу атаку поблизу робочого приміщення медіахолдингу в столиці.

Про події Євген Фешак розповів у своїх Instagram-stories, записавши відео безпосередньо з місця події.

Євген Фешак про атаку на Київ 2 вересня

За словами Євгена Фешака, російські ударні безпілотники вдарили за кількасот метрів від будівлі офісу Люкс ФМ.

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Також Фешак додав, що ворожі “шахеди” прилетіли один за одним із дуже коротким часовим інтервалом.

— Буквально за 400 метрів від нашого офісу “прилетіли” два “шахеди” з інтервалом, напевно, у 60 секунд… Але головне, що життя триває. Люди ходять, усе гаразд, — поділився Євген Фешак.

Водночас ведучий із сумом додав, що внаслідок влучання та падіння уламків є травмовані.

Наразі відомо, що під час вибухів у Києві 2 вересня постраждали 10 людей. П’ятьох поранених медики госпіталізували, іншим надають допомогу амбулаторно.

Остаточні наслідки вибухів у Києві сьогодні встановлюються.

Фото: Євген Фешак

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