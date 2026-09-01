Дочь музыканта и лидера группы Скрябин Андрея Кузьменко — Барбара — сообщила, что ее ЖК получил повреждения в результате вражеских обстрелов Киева 1 сентября.

Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав кадры поврежденного здания.

Барбара Кузьменко о прилете в дом во время атаки на Киев 1 сентября

По словам Барбары Кузьменко, вражеский удар пришелся на соседний подъезд дома.

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К счастью, ни она сама, ни ее родные физически не пострадали, однако пережить подобный удар оказалось тяжелым испытанием.

– Физически с нами все ок. Морально… без слов, – коротко прокомментировала Барбара Кузьменко.

Напомним, что в результате российской атаки в Подольском районе потерпела разрушение 16-этажка — повреждены этажи с 13 по 16.

Также возник пожар на 14-м и 15-м этажах, который пожарные ликвидировали на площади 100 кв. м.

Во время спасательных работ вывели на свежий воздух 7 человек. Травмы в результате обстрела получили три человека.

Фото: Барбара Кузьменко

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