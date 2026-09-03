После шести лет жизни в Калифорнии принц Гарри и Меган Маркл решили вернуться в Великобританию на длительный период.

Вместе с родителями страну сменили и дети герцогов Сассекских – 7-летний принц Арчи и 5-летняя принцесса Лилибет.

Как сообщает издание Page Six, для получения образования детям выбрали одну из самых престижных частных подготовительных школ страны.

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Принц Гарри и Меган Маркл отдали детей в школу в Великобритании

По соображениям безопасности и конфиденциальности, название учебного заведения журналисты не раскрывают, однако стала известна стоимость обучения — более $35 тыс. в год.

Школа предлагает учащимся исключительные условия для развития и досуга. Кампус оснащен современным фитнес-центром, закрытым бассейном, профессиональными спортивными площадками и масштабными травяными полями.

Кроме того, школа имеет собственную причальную зону с выходом к реке, где дети могут кататься на лодках и каяках.

Отдельное внимание было уделено питанию. В местной столовой учащимся предлагают завтраки, обеды и ужины с изысканными блюдами, среди которых фалафель и медленно запеченная баранья лопатка.

По данным СМИ, перед началом учебного процесса администрация школы разослала родителям других учащихся официальное письмо. В нем содержится строгий запрет на любую фото- и видеосъемку детей на территории заведения.

Ожидается, что Арчи и Лилибет начнут обучение уже на этой неделе.

Официальные представители Меган Маркл и принца Гарри пока воздерживаются от комментариев.

Напомним, что о возможном переезде принца Гарри и Меган и Маркл в Великобританию стало известно в конце августа. Официальный статус супругов не изменится. Гарри и Меган останутся частными лицами и не будут возвращаться к исполнению официальных обязанностей от имени короны.

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