Стала известна официальная причина смерти британского актера Тима Карри, ушедшего из жизни 25 августа в возрасте 80 лет.

Об этом эксклюзивно сообщает People.

Тим Карри умер: причина смерти

Согласно медицинским документам Департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес, Тим Карри умер от ишемической болезни сердца.

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Смерть наступила в доме Тима Карри в Лос-Анджелесе в 23:18 по местному времени.

В заключении судебно-медицинских экспертов отмечается, что среди сопутствующих факторов, повлиявших на состояние актера, был перенесен инсульт и рак почек.

В то же время, никаких хирургических вмешательств накануне смерти Карри не проводилось.

Актер, никогда не состоявший в браке и не имевший детей, существенно ограничил публичную жизнь после тяжелого инсульта в 2012 году, сосредоточившись преимущественно на озвучивании проектов.

Осенью 2025 года во время юбилейного показа Шоу ужасов Рокки в Музее Академии в Лос-Анджелесе Тим Карри откровенно поделился подробностями о своем состоянии и вспомнил момент, когда произошел инсульт.

— Я до сих пор не могу ходить, потому и сижу в этом дурацком кресле, и это очень ограничивает. Так что я не буду петь и нескоро танцевать. У меня до сих пор есть серьезные проблемы с левой ногой. В то время мне делали массаж, и я даже ничего не заметил, но парень, делавший массаж, сказал: Я волнуюсь за тебя, хочу вызвать скорую. И он вызвал, а я сказал: Это такая глупость, – делился Тим Карри.

Самыми известными ролями британского актера Тима Карри стали доктор Франк-н-Фуртер в Шоу ужасов Рокки Хоррора и клоун Пеннивайз в мини-сериале Оно.

Также Тим Карри запомнился зрителям по роли мистера Гектора в ленте Один дома 2.

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