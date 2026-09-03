Стала відома офіційна причина смерті британського актора Тіма Каррі, який пішов із життя 25 серпня у віці 80 років.

Про це ексклюзивно повідомляє People.

Тім Каррі помер: причина смерті

Згідно з медичними документами Департаменту охорони здоров’я округу Лос-Анджелес, Тім Каррі помер від ішемічної хвороби серця.

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Смерть настала в будинку Тіма Каррі в Лос-Анджелесі о 23:18 за місцевим часом.

У висновку судово-медичних експертів зазначається, що серед супутніх факторів, які вплинули на стан актора, були перенесений інсульт та рак нирок.

Водночас жодних хірургічних втручань напередодні смерті Каррі не проводилося.

Актор, який ніколи не був у шлюбі та не мав дітей, суттєво обмежив публічне життя після важкого інсульту у 2012 році, зосередившись переважно на озвучуванні проєктів.

Восени 2025 року під час ювілейного показу Шоу жахів Роккі в Музеї Академії у Лос-Анджелесі Тім Каррі відверто поділився подробицями про свій стан і згадав момент, коли стався інсульт.

— Я досі не можу ходити, тому й сиджу в цьому дурному кріслі, і це дуже обмежує. Тож я не співатиму і не скоро танцюватиму. У мене досі є серйозні проблеми з лівою ногою. У той час мені робили масаж, і я навіть нічого не помітив, але хлопець, який робив масаж, сказав: Я хвилююся за тебе, хочу викликати швидку. І він викликав, а я сказав: Це така дурість, — ділився Тім Каррі.

Найвідомішими ролями британського актора Тіма Каррі стали доктор Франк-н-Фуртер у Шоу жахів Роккі Горрора та клоун Пеннівайз у мінісеріалі Воно.

Також Тім Каррі запам’ятався глядачам за роллю містера Гектора у стрічці Один вдома 2.

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