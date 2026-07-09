Вторая половина года традиционно считается одним из самых активных периодов концертного сезона. Именно осенью и в начале зимы украинские и зарубежные исполнители представляют новые программы, проводят большие сольные выступления и отправляются в туры. В то же время культурная афиша Киева остается насыщенной и в летние месяцы.

Тем, кто планирует посещать концерты в Киеве, стоит заранее следить за афишей, ведь на популярные события билеты часто раскупают еще за несколько недель до даты проведения.

Одной из главных концертных площадок столицы остается Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец), где до конца 2026 года запланированы различные музыкальные, театральные и танцевальные события.

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Какие концерты состоятся в МЦКИ летом 2026 года

Несмотря на то, что самый активный концертный сезон традиционно приходится на осень, в июле и августе МЦКИ также примет ряд культурных событий. В программе — спектакли, юмористические шоу и концертные проекты.

В частности, 9 июля в 19:00 состоится стрип-спектакль Повія. В последний месяц лета запланированы три концерта Дизель Шоу — 14, 15 и 16 августа с началом в 18:00.

Какие концерты состоятся в МЦКИ осенью 2026 года

Осеннюю афишу откроет концертный проект Музыкальная Платформа Украины, который состоится 2 октября в 19:00.

14 октября в 18:00 на сцене МЦКИ выступит грузинская певица Нино Катамадзе. Уже на следующий день, 15 октября в 18:00, состоится концерт Татьяны Пискаревой, а 17 октября в 18:00 — выступление группы ДахаБраха.

24 октября в 18:00 на сцене МЦКИ также выступит Georgian Royal Ballet.

Что запланировано в МЦКИ в конце 2026 года

В декабре афишу откроют сразу три концерта проекта Музыкальная Платформа Украины — 10 декабря в 19:00, 11 декабря в 19:00 и 12 декабря в 18:00.

Завершит концертный год в Октябрьском дворце выступление группы СКАЙ, которое состоится 15 декабря в 19:00.

Как спланировать культурный досуг

При выборе события стоит обращать внимание не только на исполнителя, но и на дату, формат мероприятия и наличие билетов. Популярные концерты нередко собирают полные залы еще задолго до дня проведения, поэтому афишу лучше просматривать заранее.

Планируя посещение культурных мероприятий, стоит рассчитывать время, чтобы успеть прибыть в концертный зал до начала шоу, особенно если оно пользуется повышенным спросом. Это поможет избежать очередей перед входом и спокойно занять свои места, пока выступление не началось.

В течение года расписание концертов и культурных мероприятий может дополняться новыми событиями, поэтому перед планированием посещения стоит проверять актуальную афишу и обращать внимание на возможные изменения в датах или времени проведения мероприятий.

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