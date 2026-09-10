Массовая отмена событий в столице: Тина Кароль, Козловский и другие отменяют концерты
В Киеве артистам и организаторам приходится отменять или переносить запланированные события из-за повышенного уровня военных угроз, непрерывных воздушных тревог и прямых решений местных властей.
Ключевым фактором для просмотра афиш стало решение Совета обороны Киева.
С 10 сентября в столице будут действовать жесткие ограничения безопасности: запрещено проведение развлекательных, спортивных и других публичных мероприятий под открытым небом, а также на площадках и в помещениях, не имеющих надлежаще обустроенных укрытий гражданской защиты.
Организаторы и сами артисты отмечают, что в условиях регулярных рисков вражеских атак и непредсказуемого графика тревог приоритетом остается сохранение жизни и здоровья зрителей и технических команд.
Какие мероприятия отменяются в ближайшее время в Киеве — читайте в материале.
Тина Кароль отменила концерт 19 сентября во Дворце Спорта
Одной из самых громких новостей стала отмена масштабного сольного концерта Тины Кароль Кохання. Сльози. Маніфест, который должен пройти 19 сентября в киевском Дворце спорта. Артистка готовила первое в Украине грандиозное шоу в формате 360 с расположением сцены в самом центре арены.
Несмотря на то, что над проектом с июня работала команда из 300 человек, Кароль решила приостановить подготовку.
— Триста человек живут этим шоу с июня. Я не имею права собрать их на две недели под несмолкающей сиреной. И не имею права посадить вас в круг, где не могу гарантировать ни шоу, ни безопасности, — написала Тина Кароль.
Приобретенные билеты поклонники смогут обменять на новые камерные выступления певицы в декабре в КВЦ Парковый или вернуть средствами.
Какие еще события и концерты изменили даты или отменены полностью в Киеве
Волна корректировок безопасности коснулась и других культурных проектов в столице.
- Melovin: выступление певца, запланированное на 10 сентября на террасе ТРЦ Gulliver в Киеве, было отменено.
- Positiff: сольный концерт 20 сентября в локации Feels Garden отменен по техническим и соображениям безопасности.
- Виталий Козловский: большая сольная программа певца во Дворце Украины отменена.
- Сергей Жадан: презентация новой книги писателя и музыканта во Дворце Украины перенесена на весну 2027 года.
- Фестиваль GogolFest: мероприятие начнется 16 сентября 2026 в сокращенном формате, а его наиболее масштабные проекты отложили до весны 2027 года.
- Нацотбор на Детское Евровидение 2026 года: финал конкурса перенесли с 13 на 26 сентября 2026 года.
Фото: Тина Кароль, Виталий Козловский, Melovin