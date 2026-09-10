В Киеве артистам и организаторам приходится отменять или переносить запланированные события из-за повышенного уровня военных угроз, непрерывных воздушных тревог и прямых решений местных властей.

Ключевым фактором для просмотра афиш стало решение Совета обороны Киева.

С 10 сентября в столице будут действовать жесткие ограничения безопасности: запрещено проведение развлекательных, спортивных и других публичных мероприятий под открытым небом, а также на площадках и в помещениях, не имеющих надлежаще обустроенных укрытий гражданской защиты.

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Организаторы и сами артисты отмечают, что в условиях регулярных рисков вражеских атак и непредсказуемого графика тревог приоритетом остается сохранение жизни и здоровья зрителей и технических команд.

Какие мероприятия отменяются в ближайшее время в Киеве — читайте в материале.

Тина Кароль отменила концерт 19 сентября во Дворце Спорта

Одной из самых громких новостей стала отмена масштабного сольного концерта Тины Кароль Кохання. Сльози. Маніфест, который должен пройти 19 сентября в киевском Дворце спорта. Артистка готовила первое в Украине грандиозное шоу в формате 360 с расположением сцены в самом центре арены.

Несмотря на то, что над проектом с июня работала команда из 300 человек, Кароль решила приостановить подготовку.

— Триста человек живут этим шоу с июня. Я не имею права собрать их на две недели под несмолкающей сиреной. И не имею права посадить вас в круг, где не могу гарантировать ни шоу, ни безопасности, — написала Тина Кароль.

Приобретенные билеты поклонники смогут обменять на новые камерные выступления певицы в декабре в КВЦ Парковый или вернуть средствами.

Какие еще события и концерты изменили даты или отменены полностью в Киеве

Волна корректировок безопасности коснулась и других культурных проектов в столице.

Melovin: выступление певца, запланированное на 10 сентября на террасе ТРЦ Gulliver в Киеве, было отменено.

выступление певца, запланированное на 10 сентября на террасе ТРЦ Gulliver в Киеве, было отменено. Positiff: сольный концерт 20 сентября в локации Feels Garden отменен по техническим и соображениям безопасности.

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Фото: Тина Кароль, Виталий Козловский, Melovin

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