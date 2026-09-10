Масова відміна подій у столиці: Тіна Кароль, Козловський та інші скасовують концерти
У Києві та інших українських містах артистам і організаторам доводиться скасовувати або переносити заплановані події через підвищений рівень військових загроз, безперервні повітряні тривоги та прямі рішення місцевої влади.
Ключовим фактором для перегляду афіш стало рішення Ради оборони Києва.
З 10 вересня у столиці діятимуть жорсткі безпекові обмеження: заборонено проведення розважальних, спортивних та інших публічних заходів просто неба, а також на майданчиках і в приміщеннях, які не мають належно облаштованих укриттів цивільного захисту.
Організатори та самі артисти наголошують, що в умовах регулярних ризиків ворожих атак і непередбачуваного графіка тривог пріоритетом залишається збереження життя й здоров’я глядачів та технічних команд.
Які заходи скасовуються найближчим часом у Києві — читайте в матеріалі.
Тіна Кароль скасувала концерт 19 вересня в Палаці Спорту
Однією з найгучніших новин стало скасування масштабного сольного концерту Тіни Кароль Кохання. Сльози. Маніфест, що мав відбутися 19 вересня в київському Палаці спорту. Артистка готувала перше в Україні грандіозне шоу у форматі 360 — із розташуванням сцени в самому центрі арени.
Попри те, що над проєктом із червня працювала команда з 300 людей, Кароль вирішила зупинити підготовку.
— Триста людей живуть цим шоу від червня. Я не маю права зібрати їх на два тижні під сиреною, яка не вмовкає. І не маю права посадити вас у коло, в якому не можу гарантувати ані шоу, ані безпеки, — написала Тіна Кароль.
Придбані квитки шанувальники зможуть обміняти на нові камерні виступи співачки в грудні у КВЦ Парковий або ж повернути коштами.
Які ще події та концерти змінили дати або скасовані повністю в Києві
Хвиля безпекових коректив торкнулася й інших культурних проєктів у столиці.
- Melovin: виступ співака, запланований на 10 вересня на терасі ТРЦ Gulliver у Києві, скасували.
- Positiff: сольний концерт 20 вересня у локації Feels Garden скасовано з технічних та безпекових міркувань.
- Віталій Козловський: велику сольну програму співака у Палаці Україна наразі скасовано.
- Сергій Жадан: презентацію нової книжки письменника й музиканта у Палаці Україна перенесено на весну 2027 року.
- Фестиваль GogolFest: захід розпочнеться 16 вересня 2026 року в скороченому форматі, а його найбільш масштабні проєкти відклали до весни 2027 року.
- Нацвідбір на Дитяче Євробачення 2026: фінал конкурсу перенесли з 13 на 26 вересня 2026 року.
Фото: Тіна Кароль, Віталій Козловський, Melovin