У Києві та інших українських містах артистам і організаторам доводиться скасовувати або переносити заплановані події через підвищений рівень військових загроз, безперервні повітряні тривоги та прямі рішення місцевої влади.

Ключовим фактором для перегляду афіш стало рішення Ради оборони Києва.

З 10 вересня у столиці діятимуть жорсткі безпекові обмеження: заборонено проведення розважальних, спортивних та інших публічних заходів просто неба, а також на майданчиках і в приміщеннях, які не мають належно облаштованих укриттів цивільного захисту.

Зараз дивляться

Організатори та самі артисти наголошують, що в умовах регулярних ризиків ворожих атак і непередбачуваного графіка тривог пріоритетом залишається збереження життя й здоров’я глядачів та технічних команд.

Які заходи скасовуються найближчим часом у Києві — читайте в матеріалі.

Тіна Кароль скасувала концерт 19 вересня в Палаці Спорту

Однією з найгучніших новин стало скасування масштабного сольного концерту Тіни Кароль Кохання. Сльози. Маніфест, що мав відбутися 19 вересня в київському Палаці спорту. Артистка готувала перше в Україні грандіозне шоу у форматі 360 — із розташуванням сцени в самому центрі арени.

Попри те, що над проєктом із червня працювала команда з 300 людей, Кароль вирішила зупинити підготовку.

— Триста людей живуть цим шоу від червня. Я не маю права зібрати їх на два тижні під сиреною, яка не вмовкає. І не маю права посадити вас у коло, в якому не можу гарантувати ані шоу, ані безпеки, — написала Тіна Кароль.

Придбані квитки шанувальники зможуть обміняти на нові камерні виступи співачки в грудні у КВЦ Парковий або ж повернути коштами.

Які ще події та концерти змінили дати або скасовані повністю в Києві

Хвиля безпекових коректив торкнулася й інших культурних проєктів у столиці.

Melovin: виступ співака, запланований на 10 вересня на терасі ТРЦ Gulliver у Києві, скасували.

виступ співака, запланований на 10 вересня на терасі ТРЦ Gulliver у Києві, скасували. Positiff: сольний концерт 20 вересня у локації Feels Garden скасовано з технічних та безпекових міркувань.

сольний концерт 20 вересня у локації Feels Garden скасовано з технічних та безпекових міркувань. Віталій Козловський: в елику сольну програму співака у Палаці Україна наразі скасовано.

в Сергій Жадан: презентацію нової книжки письменника й музиканта у Палаці Україна перенесено на весну 2027 року.

презентацію нової книжки письменника й музиканта у Палаці Україна перенесено на весну 2027 року. Фестиваль GogolFest: захід розпочнеться 16 вересня 2026 року в скороченому форматі, а його найбільш масштабні проєкти відклали до весни 2027 року.

захід розпочнеться 16 вересня 2026 року в скороченому форматі, а його найбільш масштабні проєкти відклали до весни 2027 року. Нацвідбір на Дитяче Євробачення 2026: ф інал конкурсу перенесли з 13 на 26 вересня 2026 року.

Фото: Тіна Кароль, Віталій Козловський, Melovin

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