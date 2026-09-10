Иронический народный детектив с юмором и элементами экшна о приключениях двух участковых киевских получит продолжение.

Телеканал ICTV2 официально начинает работу над 4-м сезоном сериала Дільничний з ДВРЗ.

Дільничний з ДВРЗ получит продолжение: что известно

История об участковых отдаленных столичных районах началась еще в 2020 году и за это время выросла в настоящую Вселенную ДВРЗ с телефильмами, спецвыпусками и миллионной аудиторией.

Сейчас смотрят

Решение снимать новые серии стало логичным шагом после успеха недавней премьеры спин-оффа — мини-сериала ДВРЗ против шпиона, который всего за два дня показа просмотрели более 1,2 млн зрителей.

Показатели доли проекта составили 7,1% (по аудитории 18–60, 50+), что вывело детектив в лидеры слота среди всех украинских телеканалов.

— Успех ДВСЗ против шпиона и постоянная любовь зрителей к истории об участковых показывают: украинцам нужны свои герои — близкие, настоящие, с которыми можно и посмеяться, и пережить острые моменты. Мы видим невероятный отзыв на экране, неугасающий интерес к персонажам Вселенной ДВРЗ, поэтому снимать 4-й сезон Участкового с ДВРЗ – это логичный следующий шаг. Команда канала уже готовит новые истории для любимых участковых, – отметил главный продюсер сериального направления ICTV2 Дмитрий Хрипун.

Главные роли в 4-м сезоне традиционно исполнят Вячеслав Довженко (серийный участковый Сергей Бондарь) и Виталий Иванченко (его напарник и собрат Петр Дзюба).

Вячеслав Довженко, фактически ставший лицом телеканала, делится, что настоящий успех пришел к нему в 47 лет. Сейчас актер удачно сочетает съемки, работу в театре, преподавание в Киевском университете культуры и развитие передвижного кинотеатра для военных, проходящих реабилитацию.

Вместе с главным дуэтом в сериале зрители снова увидят яркий актерский состав, формирующий колорит района: Владимира Гладкого, Игоря Портянко, Романа Мацюту, Анастасию Цымбалару, Маргариту Бахтину и других.

Точную дату старта съемок и премьеры 4-го сезона Участкового по ДВРЗ телеканал ICTV2 объявит позже.

Фото: ICTV2

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.