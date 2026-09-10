Іронічний народний детектив із гумором та елементами екшну про пригоди двох київських дільничних отримає продовження.

Телеканал ICTV2 офіційно розпочинає роботу над 4-м сезоном серіалу Дільничний з ДВРЗ.

Дільничний з ДВРЗ отримає продовження: що відомо

Історія про дільничних віддаленого столичного району розпочалася ще у 2020 році й за цей час виросла у справжній Всесвіт ДВРЗ із телефільмами, спецвипусками та мільйонною аудиторією.

Зараз дивляться

Рішення знімати нові серії стало логічним кроком після успіху нещодавньої прем’єри спінофу — мінісеріалу ДВРЗ проти шпигуна, який лише за два дні показу переглянули понад 1,2 млн глядачів.

Показники частки проєкту сягнули 7,1% (за аудиторією 18–60, 50+), що вивело детектив у лідери слота серед усіх українських телеканалів.

— Успіх ДВРЗ проти шпигуна і стала любов глядачів до історії про дільничних показують: українцям потрібні свої герої — близькі, справжні, з якими можна і посміятися, і пережити гострі моменти. Ми бачимо неймовірний відгук на екрані, невгасний інтерес до персонажів Всесвіту ДВРЗ, тому знімати 4-й сезон Дільничного з ДВРЗ — це логічний наступний крок. Команда каналу вже готує нові історії для улюблених дільничних, — зазначив головний продюсер серіального напряму ICTV2 Дмитро Хрипун.

Головні ролі у 4-му сезоні традиційно виконають В’ячеслав Довженко (серійний дільничний Сергій Бондар) та Віталій Іванченко (його напарник і побратим Петро Дзюба).

В’ячеслав Довженко, який фактично став обличчям телеканалу, ділиться, що справжній успіх прийшов до нього у 47 років. Зараз актор вдало поєднує знімання, роботу в театрі, викладання в Київському університеті культури та розвиток пересувного кінотеатру для військових, які проходять реабілітацію.

Разом із головним дуетом у серіалі глядачі знову побачать яскравий акторський склад, який формує колорит району: Володимира Гладкого, Ігоря Портянка, Романа Мацюту, Анастасію Цимбалару, Маргариту Бахтіну та інших.

Точну дату старту зйомок та прем’єри 4-го сезону Дільничного з ДВРЗ телеканал ICTV2 оголосить згодом.

Фото: ICTV2

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