Ко Дню украинского кино, который отмечают 12 сентября, телеканал ICTV2 покажет один из самых масштабных и успешных фильмов времен независимости — историческую драму-боевик Олеся Санина Довбуш с Сергеем Стрельниковым в главной роли.

На ICTV2 покажут фильм Довбуш

События зрелищной ленты разворачиваются в XVIII веке. Фильм рассказывает историю опрышка Олексы Довбуша – одного из самых известных вожаков украинского освободительного движения.

Стремясь защитить родной край и свой народ от гнета польской шляхты, братья Олекса и Иван Довбуши становятся врагами. Олекса возглавляет восстание, чтобы восстановить справедливость и наказать предателя Пшелушского за гибель отца.

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В картине снялись известные украинские и зарубежные актеры: Сергей Стрельников, Алексей Гнатковский, Даша Плахтий, Матеуш Костюкевич, Агата Бузек, Александр Мавриц, Ростислав Держипольский, Роман Ясиновский, Дмитрий Вивчарюк, Олег Шульга и другие.

Впервые по телевидению Довбуш вышел ко Дню Независимости в 2024 году также в эфире ICTV2. Лента имеет самый большой бюджет в истории украинского кино и входит в пятерку самых кассовых отечественных фильмов, собрав в прокате более 68 млн грн.

Чтобы максимально воспроизвести атмосферу эпохи, творческая команда обработала сотни архивных материалов:

оружие и реквизит изготовляли по реальным историческим чертежам и документам;

костюмеры сшивали все рубашки исключительно шерстяными нитями и окрашивали их древним методом с помощью натуральных красителей.

Исполнителю роли Олексы Довбуша, Сергею Стрельникову, пришлось пройти сложную подготовку. Актер самостоятельно овладел изнурительным мастерством владения оружием и демонстрировал гуцульскую выносливость, выполняя абсолютно все сложные трюки без привлечения дублеров.

Внимание зрителей привлекла и судьба исполнителя роли Ивана Довбуша Алексея Гнатковского. Для звезды украинского театра работа стала ярким кинодебютом. За свою игру актер получил высокое признание и престижные кинонаграды, среди которых Золота дзиґа и Черный лотос.

Смотрите фильм Довбуш 12 сентября в 20:00 на ICTV2.

С момента основания в 2023 году ICTV2 продолжает выполнять важную миссию по популяризации отечественного кинематографа. За это время в эфире канала состоялось уже 22 кинопремьеры, которые собрали у экранов более 7 млн ​​зрителей.

Фото: ICTV2

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