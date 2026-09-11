До Дня українського кіно, який цьогоріч відзначають 12 вересня, телеканал ICTV2 покаже один із наймасштабніших та найуспішніших фільмів часів незалежності — історичну драму-бойовик Олеся Саніна Довбуш із Сергієм Стрельніковим у головній ролі.

На ICTV2 покажуть фільм Довбуш

Події видовищної стрічки розгортаються у XVIII столітті. Фільм розповідає історію опришка Олекси Довбуша — одного з найвідоміших ватажків українського визвольного руху.

Прагнучи захистити рідний край та свій народ від гніту польської шляхти, брати Олекса та Іван Довбуші стають ворогами. Олекса очолює повстання, аби відновити справедливість і покарати зрадника Пшелуського за загибель батька.

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У картині знялися відомі українські та закордонні актори: Сергій Стрельніков, Олексій Гнатковський, Даша Плахтій, Матеуш Косьцюкевич, Агата Бузек, Олександр Мавріц, Ростислав Держипільський, Роман Ясіновський, Дмитро Вівчарюк, Олег Шульга та інші.

Уперше на телебаченні Довбуш вийшов до Дня Незалежності у 2024 році також в ефірі ICTV2. Стрічка має найбільший бюджет в історії українського кіно та входить до п’ятірки найкасовіших вітчизняних фільмів, зібравши у прокаті понад 68 млн грн.

Аби максимально відтворити атмосферу епохи, творча команда опрацювала сотні архівних матеріалів:

зброю та реквізит виготовляли за реальними історичними кресленнями та документами;

костюмери зшивали всі сорочки виключно вовняними нитками та фарбували їх давнім методом за допомогою натуральних барвників.

Виконавцю ролі Олекси Довбуша, Сергію Стрельнікову, довелося пройти складну підготовку. Актор самотужки опанував виснажливу майстерність володіння зброєю і демонстрував гуцульську витривалість, виконуючи абсолютно всі складні трюки без залучення дублерів.

Увагу глядачів привернула й доля виконавця ролі Івана Довбуша — Олексія Гнатковського. Для зірки українського театру ця робота стала яскравим кінодебютом. За свою гру актор здобув високе визнання та престижні кінонагороди, серед яких Золота дзиґа та Чорний лотос.

Дивіться фільм Довбуш 12 вересня о 20:00 на ICTV2.

З моменту заснування у 2023 році ICTV2 продовжує виконувати важливу місію з популяризації вітчизняного кінематографа. За цей час в ефірі каналу відбулося вже 22 кінопрем’єри, які зібрали біля екранів понад 7 млн глядачів.

Фото: ICTV2

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