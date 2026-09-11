Музыкант и лидер группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка сделал громкое заявление о связи украинской национальной культуры и полномасштабной войны в Украине.

Своими мыслями Олег Скрипка поделился с журналисткой программы Ранок у великому місті Ксенией Малинюк.

Олег Скрипка высказался о войне и культуре

Олег Скрипка выразил мнение, что если бы украинское государство в прошлые годы уделяло больше внимания и средствам развития национальной культуры, сейчас Украине не пришлось бы отражать полномасштабную агрессию.

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Скрипка вспомнил период, когда группа ВВ активно гастролировала в РФ и имела высокие гонорары.

По словам Скрипки, именно эти российские средства давали ему возможность самостоятельно организовывать и развивать масштабные украинские культурные мероприятия, в частности, фестивали Рок Січ (бюджет которого достигал $1 млн) и Країна Мрій.

— В Москве мы до войны, до 2014 года, активно ездили. Могли за выходные к Новому году до $100 тыс. заработать. Мы были там очень модные… Мало того, что я пел, я говорил по-украински. То есть вообще не общался на русском. И эти средства как раз были вложены в фестиваль Країна Мрій, – рассказал музыкант.

Скрипка признался, что чувствует ностальгию по временам, когда имел достаточный финансовый ресурс для реализации масштабных художественных проектов, ведь искать поддержку внутри страны всегда было сложно из-за постоянного “отсутствия средств” в государственных фондах.

Олег Скрипка сравнил бюджет своего фестиваля со стоимостью ракеты Patriot, используемой Украиной для защиты неба.

— Я скучаю по тем временам, когда я могу иметь бюджеты на свой фестиваль. Занимался поиском средств в стране, писал там проекты, бюджет на фестиваль, и всегда говорили, что нет средств, нет средств. Сейчас одна ракета Patriot, которая там полетела, сбила шахед — не сбила, такое… это мне хватило бы одной ракеты Patriot на 15 лет фестиваля, — подчеркнул лидер ВВ.

По словам Скрипки, если бы одно время вкладывались средства в культуру, нам не надо было бы сейчас воевать.

Фото: Олег Скрипка

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