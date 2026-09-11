Дебютный короткометражный фильм режиссера Павла Шпегуна под названием Тиша завоевал престижное отличие Airone della Laguna на 83-м Венецианском международном кинофестивале.

Организаторы кинофорума ввели эту международную награду только в этом году, поэтому украинская команда стала ее первым в истории обладателем.

О международном успехе фильма сообщили в пресс-релизе для издания Суспільна Культура.

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Фильм Тиша Павла Шпегуна получил новую награду Airone della Laguna

Лента была создана совместно с украинским кинопродакшном ForeFilms. Тиша соревновалась за первенство в международном конкурсе Orizzonti Short Films, где было представлено 13 короткометражных работ из разных уголков мира.

Премию Airone della Laguna учредили для поддержки режиссеров нового поколения, поиска инновационных концепций и новых голосов в национальных кинематографиях.

Награду присуждают за оригинальность идей, новаторство в сторителинге, смелые визуальные решения и глубокую проработку современных тем.

Продюсер ForeFilms Анна Яценко подчеркнула, что для всей творческой группы получение этой дебютной награды является чрезвычайно важным событием.

Она отметила, что еще несколько месяцев тому назад проект считался скромным дебютом, а уже сегодня о нем говорят в Венеции.

– Эта награда – прежде всего признание Павла, его смелости как режиссера и всей команды. И в то же время, это еще одно доказательство того, что украинское кино сегодня является заметной и полноценной частью мирового кинопроцесса, — подчеркнула Анна Яценко.

Для кинокомпании ForeFilms это уже не первый опыт участия в Венецианском кинофестивале. Ранее в его конкурсных программах успешно демонстрировались такие известные украинские картины, как Люксембург, Люксембург Антонио Лукича и Відблиск Валентина Васяновича.

О чем фильм Тиша и кто над ним работал

Картина является психологической драмой, в центре сюжета которой молодой стендап-комик Лука. После неудачного выступления молодой человек знакомится в баре с загадочной девушкой.

Герои проводят вместе ночь, делясь мыслями об одиночестве, внутренней боли и потерях, но в то же время пытаются держать эмоциональную дистанцию. Когда все слова иссякают, между ними остается только тишина.

Главные роли в ленте исполнили актеры Григорий Наумов и Иоланта Богдюн. Продюсерами выступили Анна Яценко, Владимир Яценко, Инна Ласточкина и непосредственно Павел Шпегун.

Над визуальной и звуковой частью работала команда специалистов: оператор Михаил Любарский, художник-постановщик Влад Одуденко, режиссер монтажа Юрий Катынский, звукорежиссер Сергей Степанский, художница по костюмам и гриму Евгения Слободяник и линейный продюсер: Кирилл Рыбянцев.

Фото: Суспільне Культура

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