Музикант та лідер гурту Воплі Відоплясова Олег Скрипка зробив гучну заяву про зв’язок української національної культури й повномасштабної війни в Україні.

Своїми думками Олег Скрипка поділився з журналісткою програми Ранок у великому місті Ксенією Малинюк.

Олег Скрипка висловився про війну та культуру

Олег Скрипка висловив думку, що якби українська держава у минулі роки приділяла більше уваги та коштів розвитку національної культури, нині Україні не довелося б відбивати повномасштабну агресію.

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Скрипка пригадав період, коли гурт ВВ активно гастролював у РФ і мав високі гонорари.

За словами Скрипки, саме ці російські кошти давали йому змогу самостійно організовувати та розвивати масштабні українські культурні заходи, зокрема фестивалі Рок Січ (бюджет якого сягав $1 млн) та Країна Мрій.

— У Москві ми до війни, до 2014 року, активно їздили. Могли за вихідні до Нового року до $100 тис. заробити. Ми були там дуже модні… Мало того, що я співав, я говорив українською. Тобто взагалі не спілкувався російською. І оці кошти якраз були вкладені в фестиваль Країна Мрій, — розповів музикант.

Скрипка зізнався, що відчуває ностальгію за часами, коли мав достатній фінансовий ресурс для реалізації масштабних мистецьких проєктів, адже шукати підтримку всередині країни завжди було складно через постійну “відсутність коштів” у державних фондах.

Олег Скрипка порівняв бюджет свого фестивалю із вартістю ракети Patriot, яку Україна використовує для захисту неба.

— Я сумую за тими часами, коли я можу мати бюджети на свій фестиваль. Займався пошуком коштів у країні, писав там проєкти, бюджет на фестиваль, і завжди казали, що нема коштів, нема коштів. Зараз одна ракета Patriot, яка там полетіла, збила шахед — не збила, таке… це мені б вистачило однієї ракети Patriot на 15 років фестивалю, — підкреслив лідер ВВ.

За словами Скрипки, якби у свій час вкладалися кошти в культуру, нам не треба було б зараз воювати.

Фото: Олег Скрипка

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