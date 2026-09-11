Дебютний короткометражний фільм режисера Павла Шпегуна під назвою Тиша виборов престижну відзнаку Airone della Laguna на 83-му Венеційському міжнародному кінофестивалі.

Організатори кінофоруму запровадили цю міжнародну нагороду лише цього року, тож українська команда стала її першим в історії володарем.

Про міжнародний успіх стрічки повідомили у пресрелізі для видання Суспільне Культура.

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Фільм Тиша Павла Шпегуна здобув нову нагороду Airone della Laguna

Стрічку створили спільно з українським кінопродакшном ForeFilms. Тиша змагалася за першість у міжнародному конкурсі Orizzonti Short Films, де загалом було представлено 13 короткометражних робіт із різних куточків світу.

Премію Airone della Laguna заснували задля підтримки режисерів нового покоління, пошуку інноваційних концепцій та нових голосів у національних кінематографіях.

Нагороду присуджують за оригінальність ідей, новаторство у сторителінгу, сміливі візуальні рішення та глибоку опрацювання сучасних тем.

Продюсерка ForeFilms Анна Яценко наголосила, що для всієї творчої групи здобуття цієї дебютної відзнаки є надзвичайно важливою подією.

Вона зауважила, що ще кілька місяців тому проєкт вважався скромним дебютом, а вже сьогодні про нього говорять у Венеції.

— Ця нагорода — передусім визнання Павла, його сміливості як режисера та всієї команди. І водночас це ще один доказ того, що українське кіно сьогодні є помітною та повноцінною частиною світового кінопроцесу, — підкреслила Анна Яценко.

Для кінокомпанії ForeFilms це вже не перший досвід участі у Венеційському кінофестивалі. Раніше в його конкурсних програмах успішно демонстрували такі відомі українські картини, як Люксембург, Люксембург Антоніо Лукіча та Відблиск Валентина Васяновича.

Про що фільм Тиша та хто над ним працював

Картина є психологічною драмою, у центрі сюжету якої — молодий стендап-комік Лука. Після невдалого виступу хлопець знайомиться у барі із загадковою дівчиною.

Герої проводять разом ніч, ділячись думками про самотність, внутрішній біль і втрати, але водночас намагаються тримати емоційну дистанцію. Коли всі слова вичерпуються, між ними залишається лише тиша.

Головні ролі у стрічці виконали актори Григорій Наумов та Іоланта Богдюн. Продюсерами виступили Анна Яценко, Володимир Яценко, Інна Ласточкіна та безпосередньо Павло Шпегун.

Над візуальною та звуковою частиною працювала команда фахівців: оператор Михайло Любарський, художник-постановник Влад Одуденко, режисер монтажу Юрій Катинський, звукорежисер Сергій Степанський, художниця з костюмів і гриму Євгенія Слободяник і лінійний продюсер Кирило Рибянцев.

Фото: Суспільне Культура

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