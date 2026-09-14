Украина официально подтвердила свое участие в 71 песенном конкурсе Евровидение 2027, который впервые в истории будет принимать Болгария.

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и вероятные зимние вызовы, Суспільне Мовлення уже начинает подготовительный процесс.

Украина примет участие в Евровидении 2027

Прием заявок на Нацотбор Евровидения 2027 года начнется 15 сентября и продлится до 2 ноября 2026 года.

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Организаторы отмечают, что проведение Национального отбора станет не только возможностью поддержать отечественную культуру и молодых исполнителей, но и важнейшей площадкой культурной дипломатии.

Председатель правления Суспільного Мовлення Николай Чернотицкий подчеркнул, что предстоящий отбор будут разрабатываться со строгим учетом факторов безопасности.

— Евровидение сегодня является критически важным инструментом прямого взаимодействия с сотнями миллионов европейцев. Для Украины участие в конкурсе — это, прежде всего, о субъектности, защите культурного суверенитета и возможности держать украинский контекст в фокусе мирового внимания вплоть до самого финала. В то же время формат проведения Национального отбора будет изменен и разработан с учетом рисков безопасности и возможных вызовов зимнего периода, — отметил Николай Чернотицкий.

В свою очередь исполнительный продюсер творческого объединения Евровидения Оксана Скибинская отметила важность постоянного присутствия Украины в европейском культурном дискурсе.

— Только оставаясь активными участниками европейского пространства, мы несем в свет свои месседжи, побуждаем к сотрудничеству и поддержке. Таким образом, вносим свой музыкальный вклад в песенное разнообразие Европы, демонстрируем собственную художественную самобытность. По меньшей мере, с марта по май музыкальный мир обсуждает заявки и песни от стран-участниц. Это площадка, на которой голос Украины должен звучать, – подчеркнула Оксана Скибинская.

Где и когда пройдет Евровидение 2027

71 песенный конкурс пройдет в болгарском курортном городе Бургас на новой арене Арена Бургас.

Это стало возможным благодаря победе певицы DARA с треком Bangaranga на Евровидении 2026, где она завоевала 516 баллов.

График проведения Евровидения 2027:

Первый полуфинал: 11 мая 2027;

11 мая 2027; Второй полуфинал: 13 мая 2027;

13 мая 2027; Гранд-финал: 15 мая 2027 года.

Напомним, что на прошедшем конкурсе Украину представляла певица LELÉKA с композицией Ridnym.

Артистка заняла 9 место, удерживая рекорд Украины — единственной страны, которая всегда проходит в финал конкурса за все время участия с 2003 года.

Источник : Суспільне

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