Певица Джамала отказалась быть продюсером Нацотбора на Евровидение 2027.

Об этом Джамала сообщила на своей странице в Instagran.

Джамала не будет продюсировать Нацотбор на Евровидение 2027

Один из поклонников поинтересовался у Джамалы, будет ли продюсировать певица будущий Нацотбор, отметив, что прошлогодний Нацотбор был “бомбой”.

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— Нет, в этом году я отказала всем талант-шоу. Но спасибо. Я действительно очень много вкладываю и отдаю, когда берусь за что-нибудь такое. Может, даже больше, чем нужно, – написала певица.

Также Джамала добавила, что вообще не занимается продюсированием артистов, ведь это у нее отнимает слишком много сил и времени.

— Нет, к сожалению, не продюсирую. Но когда эта позиция была у меня в прошлом году на Нацотборе, это отняло очень много сил и времени. Но очень часто так хочется помочь кому-то, видя, что там можно было бы что-то доточить, что-то добавить или, наоборот, убрать. Но думаешь: лишний раз, когда тебя не спрашивают, лучше не надо, — рассказала Джамала.

Напомним, что по результатам голосования жюри и зрителей, победителем Нацотбора 2026 года стала Leleka с песней Ridnym. На Евровидении 2026 года артистка заняла девятое место.

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