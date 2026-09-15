Суспільне Мовлення официально начало прием заявок на Национальный отбор на Евровидение 2027.

Музыкальным продюсером Нацотбора 2027 снова станет композитор и исполнитель Дмитрий Шуров (Pianoбой).

Дмитрий Шуров стал музыкальным продюсером Нацотбора на Евровидение 2027

Подать заявки на участие в Нацотборе 2027 года можно с 15 сентября. Кастинг продлится до 2 ноября 2026 включительно.

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Имя представителя Украины будет определено в феврале 2027 года.

Формат проведения финального шоу организаторы разработают отдельно, учитывая все риски безопасности и вызовы зимнего периода.

Шуров откровенно отмечает, что проведение конкурса во время войны является сложным вызовом для всей музыкальной индустрии.

— Я осознаю, что каждый последующий отбор может быть сложнее предыдущих как из-за нашей общей трагедии войны, так и потому, что не так много артистов сейчас готовы рисковать и вкладываться, бросать себя на общественную амбразуру, входя на конкурс перед глазами всей страны. Впрочем, мы с командой Суспільного мыслим длинной исторической дистанцией, потому что каждое сегодня творит каждое завтра, — подчеркнул Дмитрий Шуров.

По словам Дмитрия Шурова, главная цель его команды – воспроизвести реальное состояние современной украинской культуры.

— Так что каждый год работы на Нацотборе я делаю все, что в моих силах, чтобы показать широкую музыкальную палитру того, что происходит в украинской музыке, и вместе выбрать крутейшего исполнителя для поездки на большое международное шоу, — подытожил продюсер.

Напомним, что Дмитрий Шуров уже занимался Нацотбором в 2023 и 2024 годах.

За время работы Украину на международной сцене представляли группа TVORCHI с треком Heart Of Steel, а также дуэт alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria.

Ранее Суспільне Мовлення подтвердило официальное участие Украины в Евровидении 2027, которое впервые в истории будет принимать Болгария в городе Бургас после победы певицы DARA в 2026 году.

В 2026 году Украину представляла певица LELÉKA с песней Ridnym, заняв 9 место и сохранив уникальный рекорд Украины — непрерывный выход в финал конкурса на протяжении всей истории участия.

Источник : Суспільне

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