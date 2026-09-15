Суспільне Мовлення офіційно розпочало приймання заявок на Національний відбір на Євробачення 2027.

Музичним продюсером Нацвідбору 2027 знову стане композитор та виконавець Дмитро Шуров (Pianoбой).

Дмитро Шуров став музичним продюсером Нацвідбору на Євробачення 2027

Подати заявки на участь в Нацвідборі 2027 можна з 15 вересня. Кастинг триватиме до 2 листопада 2026 року включно.

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Формат проведення фінального шоу організатори розроблять окремо, враховуючи всі безпекові ризики та виклики зимового періоду.

Шуров відверто зазначає, що проведення конкурсу під час війни є складним викликом для всієї музичної індустрії.

— Я усвідомлюю, що кожен наступний відбір може бути складнішим за попередні як через нашу спільну трагедію війни, так і тому, що не так багато артистів зараз готові ризикувати та вкладатись, кидати себе на суспільну амбразуру, входячи на конкурс перед очима всієї країни. Втім ми з командою Суспільного мислимо довгою історичною дистанцією, бо кожне сьогодні творить кожне завтра, — наголосив Дмитро Шуров.

За словами Дмитра Шурова, головна мета його команди — відтворити реальний стан сучасної української культури.

— Тож кожен рік роботи на Нацвідборі я роблю все, що в моїх силах, щоб показати широку музичну палітру того, що відбувається в українській музиці, і разом обрати найкрутішого виконавця для поїздки на велике міжнародне шоу, — підсумував продюсер.

Нагадаємо, що Дмитро Шуров вже опікувався Нацвідбором у 2023 та 2024 роках.

За час його роботи Україну на міжнародній сцені представляли гурт TVORCHI з треком Heart Of Steel, а також дует alyona alyona & Jerry Heil із піснею Teresa & Maria.

Раніше Суспільне Мовлення підтвердило офіційну участь України у Євробаченні 2027, яке вперше в історії прийматиме Болгарія у місті Бурґас після перемоги співачки DARA у 2026 році.

У 2026 році Україну представляла співачка LELÉKA з піснею Ridnym, посівши 9 місце та зберігши унікальний рекорд України — безперервний вихід до фіналу конкурсу протягом усієї історії участі.

Джерело : Суспільне

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