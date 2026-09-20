20 сентября состоялся финальный кастинг нового сезона шоу Україна має талант. По итогам пятого выпуска жюри определило участников, которые продолжат борьбу в финале. На следующей неделе станет известно имя победителя проекта.

Как прошел пятый выпуск Україна має талант

Финальный кастинг открыл 25-летний энергетик из Харькова Владислав Петрачков с номером на воздушных полотнах. Участник получил три “да” от судей. Елена Кравец отметила профессиональный уровень его выступления, а Стас Боклан увидел в номере символ несокрушимости Харькова.

Коллектив ART WAY представил номер тхэквондо. Выступление команды умилило Елену Кравец, которая отметила его энергетику и символизм. Участники подчеркнули, что стремились показать силу единства и украинской молодежи.

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Чемпионка мира по pole dance Анастасия Кузьменко посвятила выступление своей матери, умершей от рака. Спортсменка рассказала, что для нее будет победой, если после ее номера зрители позвонят по телефону своим мамам и скажут о своей любви.

Военнослужащий Егор Козаченко, добровольно присоединившийся к рядам ВСУ в марте 2022 года, исполнил стрелковую песню Журавли. Номер он посвятил погибшему товарищу Игорю и всем павшим защитникам.

14-летняя Влада Калашникова установила рекорд Украины. В прогибе назад она приподняла зубами яблоко с высоты 86 см, повторив известный трюк сестер Росс.

Также на сцену вышла Ярина Квасний, исполнительница песни Паровая машина, видео с которой набрало более 30 млн просмотров в TikTok. Ярина служит в Первом отдельном медицинском батальоне ВСУ. На шоу она исполнила колыбельную Котику сіренький.

Шестилетняя звезда TikTok Анна Какапич спела композицию Тины Кароль Намалюю тобі. Ее номер получил одобрительные отзывы жюри, а Артем Пивоваров назвал выступление очень милым.

Завершил кастинг хардкор-группа Sick Solution, участники которой являются военнослужащими бригады Азов. Артем Пивоваров высоко оценил выступление музыкантов и назвал их одними из видных представителей современной украинской металл-сцены.

Кто прошел дальше в пятом выпуске Україна має талант

По итогам кастинга положительное решение жюри получили:

Владислав Петрачков — воздушная гимнастика;

Кира Полистрат — балет;

Надежда Овчинникова — шоу мыльных пузырей;

ART WAY — боевые искусства;

Патрик Грабарь — иллюзион;

Анастасия Кузьменко — воздушный пилон;

Роман и Матвей Штеплюки — танцы;

София Пиварчук — хула-хупы;

группа MOTION — вокал;

Кирилл Полозенко — игра на фортепиано;

Егор Козаченко — вокал;

Майкл Виллена — стендап;

Власть Калашникова — каучук;

Ярина Квасний — вокал;

София Скабенок — танцы;

Анастасия Саакян и Мия — работа с собаками для лечения ПТСР;

Алексей Ткаченко и Екатерина Григоращенко — воздушная гимнастика;

хор EUGENIUS — вокал;

Анна Какапич — вокал;

Пиксель — школа головоломок;

хардкор-группа Sick Solution — музыка.

Финалисты проекта Україна має талант

Отметим, что 20 сентября также стали известны имена десятки финалистов проекта.

Четверо стали ими автоматически после того, как получили золотую кнопку.

Еще шесть после совещания в конце пятого выпуска Україна має талант избрали судьи — Стас Боклан, Елена Кравец и Артем Пивоваров.

Таким образом финалистами Украина має талант 2026 стали:

MAESTROPIANО (золотая кнопка от Артема Пивоварова);

Дмитрий Довгий (золотая кнопка от Стаса Боклана);

Дарья Пономаренко (золотая кнопка от Елены Кравец);

Елена Вагонова и Валерия Радомская (общая золотая кнопка);

Артур Гульванский;

Ринат Бугай и Лали Митченко;

София Теплая;

BE BEST TEACHERS;

Марк Сердинский;

Sick Solution и Мирон Рогозный.

Кому из финалистов достанется главный приз проекта — двухкомнатная квартира в ЖК Sister в Киеве — станет известно ровно через неделю.

Источник : СТБ

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