20 вересня відбувся фінальний кастинг нового сезону шоу Україна має талант. За підсумками п’ятого випуску журі визначило учасників, які продовжать боротьбу у фіналі. Уже наступного тижня стане відоме ім’я переможця проєкту.

Як минув п’ятий випуск Україна має талант

Фінальний кастинг відкрив 25-річний енергетик із Харкова Владислав Петрачков, який виступив із номером на повітряних полотнах. Учасник отримав три “так” від суддів. Олена Кравець відзначила професійний рівень його виступу, а Стас Боклан побачив у номері символ незламності Харкова.

Колектив ART WAY представив номер із тхеквондо. Виступ команди розчулив Олену Кравець, яка відзначила його енергетику та символізм. Учасники наголосили, що прагнули показати силу єдності та української молоді.

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Чемпіонка світу з pole dance Анастасія Кузьменко присвятила виступ своїй матері, яка померла від раку. Спортсменка розповіла, що для неї буде перемогою, якщо після її номера глядачі зателефонують своїм мамам і скажуть про свою любов.

Військовослужбовець Єгор Козаченко, який добровільно долучився до лав ЗСУ у березні 2022 року, виконав стрілецьку пісню Журавлі. Номер він присвятив загиблому побратиму Ігорю та всім полеглим захисникам.

14-річна Влада Калашнікова встановила рекорд України. У прогині назад вона підняла зубами яблуко з висоти 86 см, повторивши відомий трюк сестер Росс.

Також на сцену вийшла Ярина Квасній, виконавиця пісні Парова машина, відео з якою набрало понад 30 млн переглядів у TikTok. Ярина служить у Першому окремому медичному батальйоні ЗСУ. На шоу вона виконала колискову Котику сіренький.

Шестирічна зірка TikTok Анна Какапич заспівала композицію Тіни Кароль Намалюю тобі. Її номер отримав схвальні відгуки журі, а Артем Пивоваров назвав виступ надзвичайно милим.

Завершив кастинг хардкор-гурт Sick Solution, учасники якого є військовослужбовцями бригади Азов. Артем Пивоваров високо оцінив виступ музикантів та назвав їх одними з помітних представників сучасної української метал-сцени.

Хто пройшов далі у п’ятому випуску Україна має талант

За підсумками кастингу позитивне рішення журі отримали:

Владислав Петрачков — повітряна гімнастика;

Кіра Полістрат — балет;

Надія Овчиннікова — шоу мильних бульбашок;

ART WAY — бойові мистецтва;

Патрік Грабар — ілюзіон;

Анастасія Кузьменко — повітряний пілон;

Роман і Матвій Штеплюки — танці;

Софія Пиварчук — хула-хупи;

гурт MOTION — вокал;

Кирило Полозенко — гра на фортепіано;

Єгор Козаченко — вокал;

Майкл Віллена — стендап;

Влада Калашнікова — каучук;

Ярина Квасній — вокал;

Софія Скабенок — танці;

Анастасія Саакян і Мія — робота із собаками для лікування ПТСР;

Олексій Ткаченко і Катерина Григоращенко — повітряна гімнастика;

хор EUGENIUS — вокал;

Анна Какапич — вокал;

Піксель — школа головоломок;

хардкор-гурт Sick Solution — музика.

Фіналісти проєкту Україна має талант

Зауважимо, що 20 вересня також стали відомі імена десяти фіналістів проєкту.

Четверо стали ними автоматично після того, як отримали золоту кнопку.

Ще шістьох після наради наприкінці п’ятого випуску Україна має талант обрали судді — Стас Боклан, Олена Кравець та Артем Пивоваров.

Тож фіналістами Україна має талант 2026 стали:

MAESTROPIANО (золота кнопка від Артема Пивоварова);

Дмитро Довгий (золота кнопка від Стаса Боклана);

Дарія Пономаренко (золота кнопка від Олени Кравець);

Олена Вагонова та Валерія Радомська (спільна золота кнопка);

Артур Гульванський;

Рінат Бугай та Лалі Митченко;

Софія Тепла;

BE BEST TEACHERS;

Марко Сердинський;

Sick Solution та Мирон Рогозний;

Кому з фіналістів дістанеться головний приз проєкту — двокімнатна квартира в ЖК Sister у Києві — стане відомо рівно через тиждень.

Джерело : СТБ

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