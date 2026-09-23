Жовтень — особливий період для шанувальників риболовлі. З настанням осінніх холодів природа готується до зимового сну, а водойми поступово охолоджуються.

У цей час мирна риба збивається у зграї й відходить на глибину, тоді як у хижаків — щуки, окуня та судака — розпочинається активний осінній жор.

Щоб поїздка на водойму принесла не лише задоволення від осінньої природи, а й багатий улов, варто орієнтуватися на фази Місяця та рекомендації досвідчених рибалок.

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Факти ICTV підготували календар рибалки на жовтень 2026 року, який допоможе визначити найбільш сприятливі та несприятливі дні для риболовлі.

Календар рибалки на жовтень 2026 року

1-9, а також 27-31 жовтня буде спадний Місяць. На рибалок чекають як періоди справжнього піка активності риби, так і дні повного затишшя на водоймах.

10 жовтня настане Молодик. Цього дня риба не проявлятиме жодної активності.

11-25 жовтня — фаза зростального Місяця. Цей період вважають найбільш вдалим для риболовлі.

26 жовтня — Повня. Зважаючи на примхливість осіннього кльову, досвідчені рибалки радять обирати для виходу на воду лише безвітряну та сонячну погоду.

Найкращі дні для риболовлі: 13-18, 28, 29 жовтня.

Хороші дні для риболовлі: 1, 2, 12, 19, 20, 30, 31 жовтня.

Слабке клювання: 3-6, 21, 22, 27 жовтня.

Дні без клювання: 7-11, 23-26 жовтня.

На що ловити рибу у жовтні 2026 року

З похолоданням прибережна зона міліє на перспективну здобич — там залишається лише дрібнота. Вся велика риба зміщується до зимувальних ям та ділянок із глибоким рельєфом.

Жовтень вважається ідеальним часом для спінінгістів.

Щука у цей період бере практично на будь-які приманки — джиг, великі коливні блешні, воблери класу мінноу та джеркбейти.

Для окуня підійдуть легкі спінінгові силіконові приманки (до 10 см) та тейл-спінери.

Минь активізується з похолоданням. Найкраще ловити його вночі на донні снасті, використовуючи як насадку шматочки риби або жаб.

Зі зниженням температури води обмін речовин у білої риби уповільнюється, тому вона повністю переходить на білковий (тваринний) корм.

Наприклад, лящ утворює великі зграї на глибині від 6 метрів. Найбільш ефективною є фідерна ловля з використанням пучка мотилів, опаришів або гнойових черв’яків.

Карась та короп активні переважно в першій половині місяця за умови теплої погоди (якщо температура води не нижче +13 °C).

До кінця жовтня сазан і карась остаточно відходять на глибину й практично припиняють харчуватися.

Варто пам’ятати, що фази Місяця — це лише додатковий орієнтир. На підсумковий результат насамперед впливають погода та грамотно обране місце для лову.

Джерело: Vlisi

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