Американський актор Брюс Вілліс, який уже кілька років бореться з лобно-скроневою деменцією, побував на весіллі своєї доньки Таллули Вілліс.

Світлини з весілля Таллули Вілліс та музиканта Джастіна Ейсі опублікував Vogue.

Брюс Вілліс побував на весіллі доньки

За даними модного глянцю, Таллула Вілліс та Джастін Ейсі одружилися 8 серпня 2026 року. Весілля відбулося на задньому дворі сімейного будинку нареченої у місті Гейлі, штат Айдахо.

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Серед гостей був і батько нареченої Брюс Вілліс. На оприлюднених чорно-білих світлинах актор зображений поруч із молодятами. На одному з фото Таллула пригорнулася до батька, а Вілліс обійняв доньку за плечі.

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Для церемонії актор обрав світлу сорочку та штани й доповнив образ капелюхом. Наречена була у білій весільній сукні, створеній для неї Balenciaga.

Таллула розповіла Vogue, що саме в цьому будинку минула частина її дитинства, тому місце має для неї особливе значення. Тут вона та Джастін також проводили багато часу разом.

Пара заручилася у грудні 2024 року – майже через два роки після початку їхнього спілкування.

Нагадаємо, що у 2022 році Брюс Вілліс завершив акторську кар’єру після того, як у нього діагностували афазію – розлад, що впливає на здатність людини спілкуватися.

У 2023 році родина повідомила, що стан актора прогресував і йому встановили діагноз лобно-скронева деменція.

На початку 2026 року дружина Вілліса Емма Гемінг розповіла, що актор не усвідомлює свого діагнозу. За її словами, це пов’язано з анозогнозією – станом, за якого через зміни в роботі мозку людина не усвідомлює власної хвороби.

Раніше також повідомлялося, що через прогресування захворювання Вілліс має серйозні проблеми з мовленням, читанням та пересуванням і потребує постійного догляду.

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