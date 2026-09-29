Донька актора Брюса Вілліса — Таллула — показала нову світлину зі знаменитим батьком.

Свіжим фото донька Брюса Вілліса та Демі Мур поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Донька Брюса Вілліса показала нове фото з батьком

На світлині Таллула обіймає Брюса Вілліса, а актор щиро посміхається, хоч і не дивиться в камеру.

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Світлина дає змогу прихильникам побачити, як зараз почувається та який вигляд має актор Брюс Вілліс на тлі невиліковної хвороби.

— Такий милий, — лаконічно підписала допис донька Брюса Вілліса.

Брюс Вілліс: що відомо про стан актора

У 2022 році актор завершив кар’єру через діагностування афазії — розладу, що впливає на здатність людини спілкуватися.

Згодом, у лютому 2023 року, лікарі поставили Брюсу Віллісу уточнений діагноз — лобно-скронева деменція.

Це невиліковне та прогресивне захворювання, що поступово вражає когнітивні функції.

Відтоді Брюс Вілліс майже припинив відвідувати публічні заходи.

Про актора піклуються його дружина Емма Хемінг Вілліс, колишня дружина Демі Мур та їхні доньки, які регулярно діляться сімейними новинами та підтримують його.

Однак нещодавно Брюс Вілліс відвідав весілля Таллули. Донька Брюса Вілліса вийшла заміж за музиканта Джастіна Ейсі.

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