Детское Евровидение-2026: под каким номером выступит Украина
- Представительницей Украины стала 11-летняя Эрика Колесниченко.
- В финале выступят представители 16 стран.
Украина выступит под 11 номером в финале Детского Евровидения-2026. Песенный конкурс состоится 24 октября на Мальте.
Порядок выступлений участников уже определен. Украинская представительница Эрика Колесниченко выйдет на сцену после Италии и перед Северной Македонией.
Под каким номером выступит Украина
В финале Детского Евровидения-2026 выступят представители 16 стран:
- Нидерланды
- Кипр
- Португалия
- Черногория
- Сан-Марино
- Франция
- Польша
- Армения
- Мальта
- Италия
- Украина
- Северная Македония
- Ирландия
- Албания
- Грузия
- Испания
Кто представит Украину на Детском Евровидении-2026
Украинский флаг на конкурсе будет представлять 11-летняя Эрика Колесниченко из Белой Церкви. Юная певица одержала победу в Национальном отборе с композицией не колыбельной (Not a Lullaby).
По результатам голосования Эрика получила 6 баллов от зрителей и 5 от жюри.
Девочка занимается вокалом с шести лет. Кроме музыки, она увлекается театральным искусством. За время творческих занятий Эрика уже успела сыграть Круэллу, Малефисенту, Мэри Поппинс и Ваяну.
Автором песни не колыбельная стала украинская певица и композитор Светлана Тарабарова. Композиция построена как призыв к пробуждению, смелости и вере в свои силы.
Где состоится Детское Евровидение-2026
Финал конкурса пройдет 24 октября в выставочном центре MFCC в Та-Кале на Мальте. Для страны это будет уже третье проведение Детского Евровидения – раньше Мальта принимала конкурс в 2014 и 2016 годах.
Сначала хозяйкой Детского Евровидения-2026 должна была стать Франция, представительница которой, Лу Делез, победила на конкурсе в 2025 году в Тбилиси.
Однако французский вещатель France Télévisions отказался от проведения шоу из-за масштабной программы сокращения расходов.
Фото: Анастасія Мантач