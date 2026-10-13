Українська акторка Ксенія Мішина розповіла про влучання дрона у її ЖК.

Наслідками атаки на свій ЖК Ксенія Мішина поділилася в Instagram.

Ксенія Мішина розповіла про влучання дрона у її ЖК: що відомо

У своїх Instagram-stories Ксенія Мішина опублікувала кадри пожежі у дворі власного будинку та розповіла про емоції, які пережила під час вибуху.

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— Мій ЖК. Підскочила до стелі, — лаконічно підписала Мішина фото з місця події.

Також Ксенія Мішина зазначила, що ще кілька років тому подібні світлини здавалися б сценарієм катастрофи, однак сьогодні це гірка реальність, яка розгортається просто під вікнами українців.

— Колись такі кадри здавалися б кінцем світу. Але це в моїх очах, в моєму телефоні, в моєму дворі. І це найстрашніша трагедія, яку ми вимушені приймати. Я так люблю тебе, Києве. Молюся, щоб нам все ж таки вдалося тебе зберегти, — підсумувала Ксенія Мішина.

Нагадаємо, що ввечері 12 жовтня РФ завдала удару по Києву.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ворожий дрон влучив у 25-поверхівку в Дарницькому районі. Внаслідок вибуху є постраждалі та загиблі.

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