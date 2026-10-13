Ксенія Мішина показала наслідки удару дрона по своєму ЖК у Києві 12 жовтня
Українська акторка Ксенія Мішина розповіла про влучання дрона у її ЖК.
Наслідками атаки на свій ЖК Ксенія Мішина поділилася в Instagram.
Ксенія Мішина розповіла про влучання дрона у її ЖК: що відомо
У своїх Instagram-stories Ксенія Мішина опублікувала кадри пожежі у дворі власного будинку та розповіла про емоції, які пережила під час вибуху.
— Мій ЖК. Підскочила до стелі, — лаконічно підписала Мішина фото з місця події.
Також Ксенія Мішина зазначила, що ще кілька років тому подібні світлини здавалися б сценарієм катастрофи, однак сьогодні це гірка реальність, яка розгортається просто під вікнами українців.
— Колись такі кадри здавалися б кінцем світу. Але це в моїх очах, в моєму телефоні, в моєму дворі. І це найстрашніша трагедія, яку ми вимушені приймати. Я так люблю тебе, Києве. Молюся, щоб нам все ж таки вдалося тебе зберегти, — підсумувала Ксенія Мішина.
Нагадаємо, що ввечері 12 жовтня РФ завдала удару по Києву.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ворожий дрон влучив у 25-поверхівку в Дарницькому районі. Внаслідок вибуху є постраждалі та загиблі.