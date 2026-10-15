Холостячка возвращается на СТБ: главной героиней станет Антонина Хижняк
- Антонина Хижняк станет главной героиней нового сезона Холостячки на СТБ.
- Информацию об условиях участия и кастинге телеканал должен сообщить на официальных ресурсах.
Актриса Антонина Хижняк станет главной героиней нового сезона романтического реалити Холостячка на СТБ. Звезда сериала Поймать Кайдаша готова открыть сердце новым чувством и встретить мужчину, с которым он сможет быть собой.
О возвращении проекта сообщили на СТБ.
Антонина Хижняк — новая Холостячка на СТБ
Антонина Хижняк известна зрителям благодаря ярким ролям в кино и сериалах. Особую популярность актрисе принесла роль Мотри в телесериале Поймать Кайдаша. Ее героиню зрители запомнили благодаря острым репликам и внятному характеру.
В жизни Тоня тоже не боится говорить прямо, ценит искренность и не желает подстраиваться под чужие ожидания. В то же время она нежная и заботливая мама, для которой сын большой любовью.
Теперь актриса готова дать шанс новым отношениям и найти мужчину, с которым сможет построить настоящие чувства.
Новая Холостячка острая на словцо, щедрая на смех и нежная с теми, кого действительно любит. Знакомство с ней обещает быть непредсказуемым без сценарных ролей и наигранных эмоций.
Переглянути цей допис в Instagram
Как стать участником Холостячки на СТБ
Мужчины, желающие познакомиться с Антониной Хижняк и побороться за ее сердце, могут заполнить анкету на сайте СТБ.
Информацию об условиях участия, требованиях к кандидатам следует проверять на официальных ресурсах телеканала.