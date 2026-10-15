Актриса Антонина Хижняк станет главной героиней нового сезона романтического реалити Холостячка на СТБ. Звезда сериала Поймать Кайдаша готова открыть сердце новым чувством и встретить мужчину, с которым он сможет быть собой.

О возвращении проекта сообщили на СТБ.

Антонина Хижняк — новая Холостячка на СТБ

Антонина Хижняк известна зрителям благодаря ярким ролям в кино и сериалах. Особую популярность актрисе принесла роль Мотри в телесериале Поймать Кайдаша. Ее героиню зрители запомнили благодаря острым репликам и внятному характеру.

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В жизни Тоня тоже не боится говорить прямо, ценит искренность и не желает подстраиваться под чужие ожидания. В то же время она нежная и заботливая мама, для которой сын большой любовью.

Теперь актриса готова дать шанс новым отношениям и найти мужчину, с которым сможет построить настоящие чувства.

Новая Холостячка острая на словцо, щедрая на смех и нежная с теми, кого действительно любит. Знакомство с ней обещает быть непредсказуемым без сценарных ролей и наигранных эмоций.

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Как стать участником Холостячки на СТБ

Мужчины, желающие познакомиться с Антониной Хижняк и побороться за ее сердце, могут заполнить анкету на сайте СТБ.

Информацию об условиях участия, требованиях к кандидатам следует проверять на официальных ресурсах телеканала.

Источник : СТБ

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