Акторка Антоніна Хижняк стане головною героїнею нового сезону романтичного реаліті Холостячка на СТБ. Зірка серіалу Спіймати Кайдаша готова відкрити серце новим почуттям і зустріти чоловіка, з яким зможе бути собою.

Про повернення проєкту повідомили на СТБ.

Антоніна Хижняк — нова Холостячка на СТБ

Антоніна Хижняк відома глядачам завдяки яскравим ролям у кіно та серіалах. Особливу популярність акторці принесла роль Мотрі у телесеріалі Спіймати Кайдаша. Її героїню глядачі запам’ятали завдяки гострим реплікам і виразному характеру.

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У житті Тоня також не боїться говорити прямо, цінує щирість і не бажає підлаштовуватися під чужі очікування. Водночас вона ніжна й турботлива мама, для якої син є великою любов’ю.

Тепер акторка готова дати шанс новим стосункам і знайти чоловіка, з яким зможе побудувати справжні почуття.

Нова Холостячка гостра на слівце, щедра на сміх і ніжна з тими, кого справді любить. Знайомство з нею обіцяє бути непередбачуваним — без сценарних ролей і награних емоцій.

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Як стати учасником Холостячки на СТБ

Чоловіки, які хочуть познайомитися з Антоніною Хижняк і поборотися за її серце, можуть заповнити анкету на сайті СТБ.

Інформацію про умови участі, вимоги до кандидатів варто перевіряти на офіційних ресурсах телеканалу.

Джерело : СТБ

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