Холостячка повертається на СТБ: головною героїнею стане Антоніна Хижняк
- Антоніна Хижняк стане головною героїнею нового сезону Холостячки на СТБ.
- Інформацію про умови участі та кастинг телеканал має повідомити на офіційних ресурсах.
Акторка Антоніна Хижняк стане головною героїнею нового сезону романтичного реаліті Холостячка на СТБ. Зірка серіалу Спіймати Кайдаша готова відкрити серце новим почуттям і зустріти чоловіка, з яким зможе бути собою.
Про повернення проєкту повідомили на СТБ.
Антоніна Хижняк — нова Холостячка на СТБ
Антоніна Хижняк відома глядачам завдяки яскравим ролям у кіно та серіалах. Особливу популярність акторці принесла роль Мотрі у телесеріалі Спіймати Кайдаша. Її героїню глядачі запам’ятали завдяки гострим реплікам і виразному характеру.
У житті Тоня також не боїться говорити прямо, цінує щирість і не бажає підлаштовуватися під чужі очікування. Водночас вона ніжна й турботлива мама, для якої син є великою любов’ю.
Тепер акторка готова дати шанс новим стосункам і знайти чоловіка, з яким зможе побудувати справжні почуття.
Нова Холостячка гостра на слівце, щедра на сміх і ніжна з тими, кого справді любить. Знайомство з нею обіцяє бути непередбачуваним — без сценарних ролей і награних емоцій.
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Як стати учасником Холостячки на СТБ
Чоловіки, які хочуть познайомитися з Антоніною Хижняк і поборотися за її серце, можуть заповнити анкету на сайті СТБ.
Інформацію про умови участі, вимоги до кандидатів варто перевіряти на офіційних ресурсах телеканалу.