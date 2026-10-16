Новая Холостячка Антонина Хижняк назвала первое условие для участников проекта
Украинская актриса Антонина Хижняк впервые вышла на связь после громкого анонса об участии в романтическом реалити Холостячка.
Хижняк опубликовала обращение в Instagram-stories, где с юмором озвучила ключевой критерий для будущих претендентов на ее сердце.
Холостячка Антонина Хижняк назвала главное условие для потенциальных женихов
Антонина Хижняк показала свой ужин, который состоял из традиционного украинского борща и бутерброда с селедкой, и отметила, что гастрономические предпочтения будущих участников Холостячки имеют решающее значение.
— На фоне всех новостей последних дней, надеюсь, новость о Холостячке как-то вас развеселила… Женихи, если вы не любите борщ или селедку, можете даже не заполнять анкету. Мы не подружимся. Все. У меня все, – в шутку предостерегла Антонина Хижняк.
Напомним, о возвращении популярного проекта Холостячка и оглашения Антонины Хижняк главной героиней нового сезона стало известно вчера.
Антонина Хижняк известна зрителям благодаря ярким ролям в кино и сериалах.
Особую популярность актрисе принесла роль Мотри в телесериале Спіймати Кайдаша. Ее героиню зрители запомнили благодаря острым репликам и выразительному характеру.
Фото: Антонина Хижняк