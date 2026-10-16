Украинская актриса Антонина Хижняк впервые вышла на связь после громкого анонса об участии в романтическом реалити Холостячка.

Хижняк опубликовала обращение в Instagram-stories, где с юмором озвучила ключевой критерий для будущих претендентов на ее сердце.

Холостячка Антонина Хижняк назвала главное условие для потенциальных женихов

Антонина Хижняк показала свой ужин, который состоял из традиционного украинского борща и бутерброда с селедкой, и отметила, что гастрономические предпочтения будущих участников Холостячки имеют решающее значение.

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— На фоне всех новостей последних дней, надеюсь, новость о Холостячке как-то вас развеселила… Женихи, если вы не любите борщ или селедку, можете даже не заполнять анкету. Мы не подружимся. Все. У меня все, – в шутку предостерегла Антонина Хижняк.

Напомним, о возвращении популярного проекта Холостячка и оглашения Антонины Хижняк главной героиней нового сезона стало известно вчера.

Антонина Хижняк известна зрителям благодаря ярким ролям в кино и сериалах.

Особую популярность актрисе принесла роль Мотри в телесериале Спіймати Кайдаша. Ее героиню зрители запомнили благодаря острым репликам и выразительному характеру.

Фото: Антонина Хижняк

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