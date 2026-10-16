Українська акторка Антоніна Хижняк вперше вийшла на зв’язок після гучного анонсу про її участь у романтичному реаліті Холостячка.

Хижняк опублікувала звернення в Instagram-stories, де з гумором озвучила ключовий критерій для майбутніх претендентів на її серце.

Холостячка Антоніна Хижняк назвала головну умову для потенційних наречених

Антоніна Хижняк показала свою вечерю, яка складалася з традиційного українського борщу та бутерброда з оселедцем, і наголосила, що гастрономічні вподобання майбутніх учасників Холостячки мають вирішальне значення.

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— На тлі всіх новин останніх днів, сподіваюся, новина про Холостячку якось вас розвеселила… Наречені, якщо ви не любите борщ або оселедець, можете навіть не заповнювати анкету. Ми не подружимося. Все. У мене все, – жартома застерегла Антоніна Хижняк.

Нагадаємо, про повернення популярного проєкту Холостячка та оголошення Антоніни Хижняк головною героїнею нового сезону стало відомо вчора.

Антоніна Хижняк відома глядачам завдяки яскравим ролям у кіно та серіалах.

Особливу популярність акторці принесла роль Мотрі у телесеріалі Спіймати Кайдаша. Її героїню глядачі запам’ятали завдяки гострим реплікам і виразному характеру.

Фото: Антоніна Хижняк

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