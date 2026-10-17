У суботу, 17 жовтня, на телеканалі СТБ вийшов 9 випуск проєкту МастерШеф. Професіонали 5.

На дев’ятому тижні учасники годували тих, хто зазвичай залишається за кадрами камери, освоювали безвідходну кулінарію з сезонними продуктами та проходили екстремальну битву чорних фартухів на швидкість.

Хто вразив суддів, а хто покинув проєкт МастерШеф. Професіонали 5 у 9 випуску від 17.10.2026 — читайте далі.

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МастерШеф. Професіонали 5: як пройшов 9 випуск

У першому випробуванні тижня кухарі готували для особливих гостей — знімальної групи проєкту МастерШеф.

— Сьогодні ви годуватимете дуже поважних гостей! І скажу відверто, якби не вони, вас би не було на цій кухні, – звернулася до учасників суддя Ольга Мартиновська.

Вперше в історії проєкту капітанів обирали самі члени залаштункової команди шляхом голосування. Очільниками команд стали Лоана (команда синіх) та Макс (команда червоних).

Завдання полягало в створенні кукінг-боксів — заготівель із набором інгредієнтів та інструкціями, які знімальна група мала самостійно доготувати в умовах обмеженого часу за допомогою мікрохвильовок та окропу.

За результатами таємного голосування з рахунком 29:7 перемогла команда червоних. Капітан Макс виборов шеф-ніж, а команда синіх відправила на битву чорних Гліба та Жору.

Друге випробування вимагало від професіоналів найвищого рівня майстерності — безвідходного використання одного продукту. За 1,5 години учасники мали створити страву, залучивши м’якуш, шкірку та кісточки кавуна.

Найкраще з безвідходним експериментом впоралася Ірина. Натомість найменш вдалі страви презентували Андрюха та Дмитро, які й долучилися до володарів чорних фартухів.

У вирішальному конкурсі за право залишитися на проєкті змагалися четверо кухарів: Гліб, Жора, Андрюха та Дмитро. На них чекало випробування, розбите на три етапи з жорсткими часовими лімітами:

1 раунд (15 хвилин, обов’язковий інгредієнт — яйця): переможцем став Гліб, який першим повернув собі білий фартух і піднявся на балкон.

2 раунд (10 хвилин, обов’язковий інгредієнт — спаржа від Алекса Якутова): найкращу страву підготував Жора, врятувавши себе від вильоту.

3 раунд (5 хвилин, обов’язковий інгредієнт — зелений манго): у фінальному двобої зустрілися Дмитро та Андрюха. Дмитро зробив азійський салат, а Андрюха підготував тартар.

Хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 9 випуску

Після вирішальної дегустації 5-хвилинних страв судді віддали перевагу азійському салату Дмитра.

За рішенням суддівського колегіуму, у 9 випуску від 17.10.2026 проєкт МастерШеф. Професіонали 5 покинув Андрюха Гусар.

Андрій — 23-річний шеф-кухар зі Старокостянтинова, який колись серйозно мріяв про бокс, проте у 20 років усвідомив, що його справжнім покликанням є кулінарія як спосіб дарувати людям турботу та незабутні враження через їжу.

У вільний від роботи час хлопець продовжує займатися боксом і грає в комп’ютерні ігри, а на проєкт МастерШеф. Професіонали 5 прийшов із метою випробувати свої сили в найскладніших кулінарних завданнях, здобути цінний досвід та перевірити власний потенціал.

Джерело : СТБ

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