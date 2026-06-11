Акторське подружжя Катерини Тишкевич та Валентина Томусяка чєкає на первістка. Катерина поділилася, що перебуває на п’ятому місяці вагітності.

За словами акторки, вони з чоловіком давно хотіли дитину, однак через її проблеми зі здоров’ям, а саме сильні головні болі, Тишкевич не поспішали з цим рішенням.

Катерина Тишкевич про вагітність

Артистка розповіла, що останні півтора-два роки вже не приймає антидепресанти. За її словами, лікарям вдалося стабілізувати її стан, а підтримувальна терапія, на якій вона перебуває зараз, сумісна з вагітністю.

Зараз дивляться

Тишкевич зазначила, що рішення спробувати стати батьками вона з чоловіком ухвалила свідомо. У січні пара вирішила почати спроби, а вже в лютому Катерина завагітніла.

Акторка відверто розповіла, що перший триместр був для неї складним. На восьмому тижні вагітності в неї сталася кровотеча, через що виникла загроза переривання вагітності.

— Ми пережили пекло в той момент. Мільйон причин, з чим це могло бути пов’язано, але в більшості випадків — це стрес у мами. А я якраз з’їздила в Європу, і довго там в автобусі провела час, і дійсно була жахлива поїздка. Тобто я впевнена, що це пов’язано саме з цим було, — пояснила Катерина.

На щастя, коли Тишкевич госпіталізували та зробили УЗД, то. зʼясувалося, що з дитиною все гаразд, серцебиття є.

Акторка пролежала в лікарні на збереженні близько тижня. Після цього аналізи та перший скринінг показали хороші результати.

Вагітність і головні болі

За словами Катерини, токсикоз у першому триместрі посилював її хронічні головні болі, а прогестерон, який їй потрібно було приймати, також впливав на самопочуття.

Тишкевич розповіла, що зараз головні болі не зникли повністю. Вона досі відчуває нестабільність у голові, особливо реагує на зміну погоди та грози.

Водночас акторка почала ще одне лікування і каже, що останнім часом вона відчуває невелике покращення.

— Основна гормональна перебудова вагітної жінки якраз таки стається в другому триместрі. Тобто є ще шанс, що тут спрацює все разом. І вагітність змінює наші больові рецептори та вплив лікування. Я все ще не втрачаю віру, що житиму повністю якісне життя. Але я вже живу ним зараз, і в ньому дуже багато любов, – запевнила зірка.

Зараз подружжя облаштовує дитячу кімнату у своєму будинку. За словами акторки, це найтихіша й найзатишніша кімната, яка виходить на внутрішній дворик і сад.

Також Катерина та Валентин вже подивилося два приватні дитячі садочки. Один із них вони навіть відвідали з екскурсією.

Не виключає акторка і того, що в майбутньому звернеться по допомогу до няні. Водночас вона зізнається, що поки не знає, з якого віку зможе довірити дитину іншій людині.

Джерело : Аліна Доротюк

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.