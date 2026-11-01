Пятая неделя проекта Зважені та щасливі 2026 от 1 ноября отметилась борьбой с эффектом плато, визитом звездных гостей прошлых сезонов и беспрецедентным нарушением правил, которое шокировало ведущего и участников.

Кто оказался под угрозой и кто покинул проект Зважені та щасливі 2026 в 5 выпуске — читайте дальше.

Зважені та щасливі 2026: как прошел 5 выпуск

Главное испытание недели требовало от синей и желтой команд не только скорости, но и максимальной осторожности. Участники должны были преодолеть 800-метровую дистанцию ​​с трех этапов.

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— Каждый этап будет засчитан только тогда, когда команда пройдет его в полном составе, — озвучил условия ведущий Даниэль Салем.

На первом чекпойнте героев прикрепили резиновыми лентами к бревну, и им приходилось доставать ключи для освобождения.

Кроме того, участникам Зважених та щасливих доверили хрупкий груз — лотки с яйцами. Победу определяла не столько скорость, сколько цельность багажа.

— В этом конкурсе победителями будут не самые быстрые, а та команда, которая проявит максимальную осторожность и донесет до финиша наибольшее количество… яиц. Но имейте в виду: я зачислю только те яйца, которые вы донесете без трещин, — предупредил Даниэль Салем.

Первый этап выиграла желтая команда. На втором этапе команды одолевали балансировочные качели без касания земли, причем синие получили осложнения — их связали веревками по трое. На третьем отрезке синие переносили бочки, а желтые – кубы.

По итогам испытания синяя команда донесла все 30 яиц целиком, но первой финишировала желтая команда (27 целых яиц + 5 бонусных золотых яиц). Победа досталась желтым, завоевавшим важный бонус — минус 2 кг на контрольном взвешивании.

Чтобы побороть застой в похудении, тренеры Марина Боржемская и Алексей Новиков привлекли опытных выпускников реалити.

Синюю команду посетила финалистка 10 сезона Магдалина Димид, которая устроила подвижные игры (выбивной, лягушки и аисты и эстафету). Желтым помогала победительница домашнего похудения Майя Безродная, проведя интенсивную функциональную тренировку на все группы мышц.

Кто покинул Зважені та щасливі в 5 выпуске: результаты взвешивания

Контрольное взвешивание 5-го выпуска началось со скандального признания участницы желтой команды Екатерины Желевой. Она откровенно рассказала, что накануне употребила мочегонный препарат для лучшего показателя на весах.

Реакция ведущего была категорична: подобный поступок ставил под угрозу жизнь и здоровье девушки и грубо нарушал регламент проекта.

В результате Екатерину Желеву дисквалифицировали — она покинула проект сразу без взвешивания, номинации и голосования.

Результаты сброса веса остальных участников оказались следующими:

Желтая команда: -19 кг (+ 2 кг бонуса = -21 кг за неделю), что составило 3,32% от общего веса.

Синяя команда: -19 кг, что в соотношении равнялось 1,85 %.

Взвешивание выиграла желтая команда, и под угрозой оказались участники синей команды.

По итогам внутреннего голосования коллектива, в 5 выпуске от 01.11.2026 проект Зважені та щасливі покинул Саша Ярмоленко.

Саша Ярмоленко (175 см, 217 кг) — таксист и блогер, по образованию повар. С детства воспитывался в атмосфере культа пищи, что повлекло за собой проблемы с весом, резко прыгнувшим на 40 кг за последний год из-за стресса с начала полномасштабного вторжения.

Гигантский вес полностью ограничил его быт (сложности с мытьем и сном), а из-за угрозы оказаться прикованным к кровати он пришел на проект с целью сбросить 130 кг и осуществить мечту — прыгнуть с парашютом.

Источник : СТБ

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