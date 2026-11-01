П’ятий тиждень проєкту Зважені та щасливі 2026 від 1 листопада відзначився боротьбою з ефектом плато, візитом зіркових гостей минулих сезонів і безпрецедентним порушенням правил, яке шокувало ведучого та учасників.

Хто опинився під загрозою та хто покинув проєкт Зважені та щасливі 2026 у 5 випуску — читайте далі.

Зважені та щасливі 2026: як пройшов 5 випуск

Головне випробування тижня вимагало від синьої та жовтої команд не лише швидкості, а й максимальної обережності. Учасники мали подолати 800-метрову дистанцію з трьох етапів.

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— Кожен етап буде зарахований лише тоді, коли команда пройде його в повному складі, — озвучив умови ведучий Даніель Салем.

На першому чекпойнті героїв прикріпили гумовими стрічками до колоди, і їм доводилося діставати ключі для звільнення.

Окрім цього, учасникам Зважених та щасливих довірили тендітний вантаж — лотки з яйцями. Перемогу визначала не стільки швидкість, скільки цілісність багажу.

— У цьому конкурсі переможцями будуть не найшвидші, а та команда, яка виявить максимальну обережність і донесе до фінішу найбільшу кількість… яєць. Але майте на увазі: я зарахую лише ті яйця, які ви донесете без жодної тріщини, — попередив Даніель Салем.

Перший етап виграла жовта команда. На другому етапі команди долали балансувальні гойдалки без торкання землі, причому сині отримали ускладнення — їх зв’язали мотузками по троє. На третьому відрізку сині переносили бочки, а жовті — куби.

За підсумками випробування синя команда донесла всі 30 яєць цілими, але першою фінішувала жовта команда (27 цілих яєць + 5 бонусних золотих яєць). Перемога дісталася жовтим, які вибороли важливий бонус — мінус 2 кг на контрольному зважуванні.

Аби здолати застій у схудненні, тренери Марина Боржемська та Олексій Новіков залучили досвідчених випускників реаліті.

До синьої команди завітала фіналістка 10 сезону Маґдалина Димид, яка влаштувала рухливі ігри (вибивний, жабки та лелеки й естафету). Жовтим допомагала переможниця домашнього схуднення Майя Безродна, провівши інтенсивне функціональне тренування на всі групи м’язів.

Хто покинув Зважені та щасливі у 5 випуску: результати зважування

Контрольне зважування 5 випуску розпочалося зі скандального зізнання учасниці жовтої команди Катерини Желєвої. Вона відверто розповіла, що напередодні вжила сечогінний препарат задля кращого показника на вагах.

Реакція ведучого була категоричною: подібний вчинок ставив під загрозу життя та здоров’я дівчини та грубо порушував регламент проєкту.

У результаті Катерину Желєву дискваліфікували — вона покинула проєкт одразу, без зважування, номінації та голосування.

Результати скидання ваги решти учасників виявилися такими:

Жовта команда: -19 кг (+ 2 кг бонусу = -21 кг за тиждень), що склало 3,32 % від загальної ваги.

Синя команда: -19 кг, що у відсотковому співвідношенні дорівнювало 1,85 %.

Зважування виграла жовта команда, тож під загрозою опинилися учасники синьої команди.

За підсумками внутрішнього голосування колективу, у 5 випуску від 01.11.2026 проєкт Зважені та щасливі покинув Сашко Ярмоленко.

Сашко Ярмоленко (175 см, 217 кг) — таксист і блогер, за освітою кухар. З дитинства виховувався в атмосфері культу їжі, що спричинило проблеми із вагою, яка різко стрибнула на 40 кг за останній рік через стрес від початку повномасштабного вторгнення.

Гігантська вага повністю обмежила його побут (складнощі з миттям і сном), а через загрозу опинитися прикутим до ліжка він прийшов на проєкт із метою скинути 130 кг та здійснити мрію — стрибнути з парашутом.

Джерело : СТБ

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