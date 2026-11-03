Українська акторка та комікеса Ірина Сопонару разом із чоловіком виїхала з Києва через постійні обстріли та виснаження.

Про виїзд із Києва Сопонару повідомила у проєкті Наодинці з Гламуром.

Ірина Сопонару з чоловіком виїхала з Києва: що відомо

Ірина Сопонару зізналася, що через систематичні російські обстріли й проблеми зі світлом вона критично недосипала та перебувала на межі емоційного виснаження.

Зараз дивляться

За словами Сопонару, виїзд зі столиці був вимушеним кроком, адже подружжя тривалий час намагалося адаптуватися до складних умов у Києві й не хотіло залишати власну домівку.

— Ми з Різом тримались, скільки могли триматися. Але десь приблизно від серпня, коли почали сильно кошмарити, ми вже декілька тижнів без нормального сну, — зізналася Сопонару Ірина.

Сильний стрес та відсутність повноцінного відпочинку довели Сопонару до стану, коли вона навіть планувала звернутися до спеціалістів за медикаментозною допомогою.

— У мене дах почав підтікати, я вже навіть до психолога думала звернутися, може, мені якісь ліки треба приймати. Виявилося, мені треба було поспати, — поділилася Ірина Сопонару.

Наразі Ірина Сопонару і її чоловік перебралися до рідного міста Ірини — Чернівців, де живуть її батьки. Саме там вони планують перебути найважчий зимовий період.

— Ми вирішили поки що поїхати до Чернівців до батьків. До кінця зими ми точно будемо там. Я не знаю, що має весною змінитися, але принаймні жахливі блекаути ми хочемо перечекати там, — розповіла Сопонару.

Фото: Ірина Сопонару

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.