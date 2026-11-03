Ірина Сопонару разом із чоловіком виїхала зі столиці: куди перебралася акторка
Українська акторка та комікеса Ірина Сопонару разом із чоловіком виїхала з Києва через постійні обстріли та виснаження.
Про виїзд із Києва Сопонару повідомила у проєкті Наодинці з Гламуром.
Ірина Сопонару з чоловіком виїхала з Києва: що відомо
Ірина Сопонару зізналася, що через систематичні російські обстріли й проблеми зі світлом вона критично недосипала та перебувала на межі емоційного виснаження.
За словами Сопонару, виїзд зі столиці був вимушеним кроком, адже подружжя тривалий час намагалося адаптуватися до складних умов у Києві й не хотіло залишати власну домівку.
— Ми з Різом тримались, скільки могли триматися. Але десь приблизно від серпня, коли почали сильно кошмарити, ми вже декілька тижнів без нормального сну, — зізналася Сопонару Ірина.
Сильний стрес та відсутність повноцінного відпочинку довели Сопонару до стану, коли вона навіть планувала звернутися до спеціалістів за медикаментозною допомогою.
— У мене дах почав підтікати, я вже навіть до психолога думала звернутися, може, мені якісь ліки треба приймати. Виявилося, мені треба було поспати, — поділилася Ірина Сопонару.
Наразі Ірина Сопонару і її чоловік перебралися до рідного міста Ірини — Чернівців, де живуть її батьки. Саме там вони планують перебути найважчий зимовий період.
— Ми вирішили поки що поїхати до Чернівців до батьків. До кінця зими ми точно будемо там. Я не знаю, що має весною змінитися, але принаймні жахливі блекаути ми хочемо перечекати там, — розповіла Сопонару.
Фото: Ірина Сопонару