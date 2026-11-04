Украинская актриса Ольга Сумская сменила прическу.

Изменениями во внешности Сумская поделилась в видео на своей странице в Instagram.

Ольга Сумская кардинально изменила прическу

Ольга Сумская отважилась избавиться от длинных волос и сделала стильное каре.

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По словам актрисы, решение обрезать длину стало не только эстетическим, но и вынужденным шагом из-за постоянного эмоционального и физического истощения.

– Почему я решила сделать каре? Волосы — это наши антенны, которые накапливают много негатива… От ежедневных стрессов стали выпадать, путаться. А такая длина позволит его восстановить и укрепить, — поделилась Ольга Сумская.

Однако поклонники Ольги Сумской разделились на два лагеря в комментариях. Кто-то писал актрисе комплименты, а кто-то выражал недовольство работой мастера по окраске.

– С этой стрижкой, длиной волос, вы выглядите эффектно!

— Очень хорошо, но неужели вы лишились длины!

— Выглядели на 30 лет, а теперь на 25! Звезда наша!

— Вы, как всегда красавица, а вот окраска ужасная…

– Очень эффектно и красиво!

– Удивительно прекрасная! Вам очень подходит!

— Так окрашивали лет 20 назад. Ольга — красивая, а мастер — без комментариев.

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