Накапливает много негатива: Ольга Сумская удивила новой прической
Украинская актриса Ольга Сумская сменила прическу.
Изменениями во внешности Сумская поделилась в видео на своей странице в Instagram.
Ольга Сумская кардинально изменила прическу
Ольга Сумская отважилась избавиться от длинных волос и сделала стильное каре.
По словам актрисы, решение обрезать длину стало не только эстетическим, но и вынужденным шагом из-за постоянного эмоционального и физического истощения.
– Почему я решила сделать каре? Волосы — это наши антенны, которые накапливают много негатива… От ежедневных стрессов стали выпадать, путаться. А такая длина позволит его восстановить и укрепить, — поделилась Ольга Сумская.
Однако поклонники Ольги Сумской разделились на два лагеря в комментариях. Кто-то писал актрисе комплименты, а кто-то выражал недовольство работой мастера по окраске.
– С этой стрижкой, длиной волос, вы выглядите эффектно!
— Очень хорошо, но неужели вы лишились длины!
— Выглядели на 30 лет, а теперь на 25! Звезда наша!
— Вы, как всегда красавица, а вот окраска ужасная…
– Очень эффектно и красиво!
– Удивительно прекрасная! Вам очень подходит!
— Так окрашивали лет 20 назад. Ольга — красивая, а мастер — без комментариев.