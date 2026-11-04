Українська акторка Ольга Сумська змінила зачіску.

Змінами у зовнішності Сумська поділилася у відео на своїй сторінці в Instagram.

Ольга Сумська кардинально змінила зачіску

Ольга Сумська наважилася позбутися довгого волосся та зробила стильне каре.

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За словами акторки, рішення обрізати довжину стало не лише естетичним, а й вимушеним кроком через постійне емоційне та фізичне виснаження.

— Чому я вирішила зробити каре? Волосся — це наші антени, які накопичують багато негативу… Від щоденних стресів почало випадати, плутатись. А така довжина дозволить його відновити й зміцнити, — поділилася Ольга Сумська.

Однак прихильники Ольги Сумської розділилися на два табори в коментарях. Хтось писав акторці компліменти, а хтось висловлював невдоволення роботою майстра з фарбування.

— З цією стрижкою, довжиною волосся, ви виглядаєте ефектно!

— Дуже гарно, але невже ви лишились довжини!

— Виглядали на 30 років, а тепер на 25! Зірка наша!

— Ви, як завжди красуня, а ось фарбування жахливе…

— Дуже ефектно і красиво!

— Дивовижно прекрасна! Вам дуже личить!

— Так фарбували років 20 назад. Ольга — гарна, а майстер — без коментарів.

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