Накопичує багато негативу: Ольга Сумська здивувала новою зачіскою
Українська акторка Ольга Сумська змінила зачіску.
Змінами у зовнішності Сумська поділилася у відео на своїй сторінці в Instagram.
Ольга Сумська кардинально змінила зачіску
Ольга Сумська наважилася позбутися довгого волосся та зробила стильне каре.
За словами акторки, рішення обрізати довжину стало не лише естетичним, а й вимушеним кроком через постійне емоційне та фізичне виснаження.
— Чому я вирішила зробити каре? Волосся — це наші антени, які накопичують багато негативу… Від щоденних стресів почало випадати, плутатись. А така довжина дозволить його відновити й зміцнити, — поділилася Ольга Сумська.
Однак прихильники Ольги Сумської розділилися на два табори в коментарях. Хтось писав акторці компліменти, а хтось висловлював невдоволення роботою майстра з фарбування.
— З цією стрижкою, довжиною волосся, ви виглядаєте ефектно!
— Дуже гарно, але невже ви лишились довжини!
— Виглядали на 30 років, а тепер на 25! Зірка наша!
— Ви, як завжди красуня, а ось фарбування жахливе…
— Дуже ефектно і красиво!
— Дивовижно прекрасна! Вам дуже личить!
— Так фарбували років 20 назад. Ольга — гарна, а майстер — без коментарів.