Актер Александр Рудинский решил временно поставить свою работу в кино на паузу.

Рудинский признался, что в ближайшие полгода не планирует появляться на киноплощадках.

О причинах такого решения и о новых приоритетах Рудинский рассказал в интервью изданию Oboz.ua.

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По словам Александра Рудинского, главная причина полугодовой паузы — банальная потребность в полноценном отдыхе и желание уделить время самым близким.

Несмотря на насыщенный график, Рудинский стремится снова почувствовать жажду кинопроцесса.

В то же время, полностью из творческой сферы Александр не исчезает. Он будет продолжать играть в спектаклях театра, а также уделит внимание преподавательской деятельности в КНУТКиТ имени Карпенко-Карого.

— Сейчас планирую взять довольно продолжительную паузу в киносъемках, по меньшей мере, на полгода. Просто больше не хочу пока сниматься. Хочу отдохнуть, чтобы снова соскучиться по этому процессу. Буду заниматься театром, семьей, студентами. Сейчас я с ними мало вижусь, – поделился актер.

Александр также добавил, что даже во время активного съемочного периода пытается привлекать молодежь к реальной практике на площадке.

— Мы параллельно еще снимаем продолжение сериала Первые ласточки, поэтому я приглашаю их на площадку. Кое-кто даже успел попробовать себя в кадре — сказать первые реплики на камеру, — подытожил Александр Рудинский.

Фото: Александр Рудинский

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