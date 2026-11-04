Модель и бывшая жена Виталия Кличко — Наталья Егорова — рассказала, как относится к экс-мужу после развода и как оценивает его деятельность во время войны.

О нынешних отношениях с Виталием Кличко Наталья Егорова поделилась в интервью OBOZ.UA.

Егорова о нынешних отношениях с Кличко

По словам Натальи Егоровой, разрыв личных отношений никак не повлиял на ее признание достижений Кличко в спорте и политике.

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— Я всегда уважала Виталия как личность и до сих пор считаю его уникальным человеком, достигшим огромных высот и в спорте, и в политике. Наши личные отношения и развод не могут перечеркнуть мое уважение к нему. Ведь отношения двух людей – это совсем другая история. И что бы ни происходило между нами как между мужчиной и женщиной, он был и остается отцом наших детей. Для меня уже одного этого достаточно, чтобы безусловно его уважать, — подчеркнула Наталья.

Егорова также призналась, что считает впечатляющим уровень ответственности и истощения, с которым Виталий Кличко сталкивается на должности мэра Киева во время войны.

— А то, что он делает сегодня в условиях войны, в тех чрезвычайно тяжелых обстоятельствах, в которых живут страна и столица, та нагрузка, которую он выдерживает, иногда кажется мне физически нечеловечной. И, по моему мнению, совсем не обязательно быть бывшей женой, чтобы испытывать уважение к человеку, живущему и работающему в таких условиях, — подытожила Егорова.

Напомним, Виталий Кличко и Наталья Егорова прожили в браке 25 лет и официально объявили о разводе в августе 2022 года.

У экс-супругов есть трое общих детей — Егор, Елизавета и Максим.

Фото: Наталья Егорова

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