Модель та колишня дружина Віталія Кличка — Наталія Єгорова — розповіла, як ставиться до ексчоловіка після розлучення та як оцінює його діяльність під час війни.

Про теперішні стосунки з Віталієм Кличком Наталія Єгорова поділилася в інтерв’ю OBOZ.UA.

Єгорова про теперішні стосунки з Кличком

За словами Наталії Єгорової, розрив особистих стосунків жодним чином не вплинув на її визнання досягнень Кличка у спорті та політиці.

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— Я завжди поважала Віталія як особистість і досі вважаю його унікальною людиною, яка досягла величезних висот і в спорті, і в політиці. Наші особисті стосунки та розлучення не можуть перекреслити моєї поваги до нього. Адже стосунки двох людей — це зовсім інша історія. І що б не відбувалося між нами як між чоловіком і жінкою, він був і залишається батьком наших дітей. Для мене вже одного цього достатньо, щоб беззаперечно його поважати, — наголосила Наталія.

Єгорова також зізналася, що вважає приголомшливим той рівень відповідальності та виснаження, з яким Віталій Кличко стикається на посаді мера Києва під час війни.

— А те, що він робить сьогодні в умовах війни, у тих надзвичайно важких обставинах, у яких живуть країна і столиця, те навантаження, яке він витримує, іноді здається мені фізично нелюдським. І, на мою думку, зовсім не обов’язково бути колишньою дружиною, щоб відчувати повагу до людини, яка живе і працює в таких умовах, — підсумувала Єгорова.

Нагадаємо, Віталій Кличко та Наталія Єгорова прожили у шлюбі 25 років і офіційно оголосили про розлучення в серпні 2022 року.

У експодружжя є троє спільних дітей — Єгор, Єлизавета та Максим.

Фото: Наталія Єгорова

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