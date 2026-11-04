Американская модель и бизнесвумен Хейли Бибер откровенно рассказала о сложностях послеродового периода.

Хейли Бибер призналась, что через несколько месяцев после рождения первенца Джека Блюза столкнулась с предменструальным дисфорическим расстройством (ПМДР).

Хейли Бибер о тяжелом расстройстве после рождения сына

По словам Хейли Бибер, это состояние вызвало более интенсивные эмоциональные симптомы, чем те, к которым она привыкла раньше.

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Впервые о диагнозе Хейли упомянула во время подкаста SHE MD, отметив, что врачебное заключение она получила примерно через шесть месяцев после родов.

Недавно в интервью изданию Women’s Wear Daily модель подчеркнула, что опыт материнства заставил ее глубже погрузиться в тему женского здоровья и открыто говорить о проблемах, которые до сих пор остаются табуированными.

– Особенно после рождения собственного ребенка. Это было действительно насыщенное и особое путешествие. Столько всего происходит во время беременности, родов. Столько всего происходит перед рождением ребенка. После рождения сына я немного боролась с этим, и на этот счет просто не было много разговоров или исследований, — поделилась Хейли Бибер.

Жена Джастина Бибера рассказала, что если до беременности она сталкивалась с обычным ПМС (предменструальным синдромом), то после рождения ребенка симптомы перед менструацией стали невыносимо тяжелыми и пугающими.

— Я подумала: это чувство гораздо интенсивнее, чем раньше. Ты думаешь: почему мне кажется, что моя жизнь закончится? Я не понимаю. У тебя просто пролетают все эти мысли и чувства, и что угодно кажется самым большим событием в мире, — откровенно вспомнила модель.

Несмотря на пережитые эмоциональные испытания, Хейли отметила, что рождение сына 22 августа 2024 стало самым счастливым событием в ее жизни.

Они с мужем Джастином Бибером наслаждаются отцовством, и модель уже задумывается о пополнении в семье.

– Это так весело. Я всегда знала, что хочу детей, всегда хотела быть матерью. Я точно хочу еще одного ребенка. Не тороплюсь, но точно хочу еще. Может, у меня будет еще четверо или трое — не знаю. Просто живу одним днем, – подытожила Хейли Бибер.

Источник : People

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