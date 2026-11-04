Американська модель та бізнесвумен Гейлі Бібер відверто розповіла про складнощі післяпологового періоду.

Гейлі Бібер зізналася, що за кілька місяців після народження первістка Джека Блюза зіштовхнулася з передменструальним дисфоричним розладом (ПМДР).

Гейлі Бібер про важкий розлад після народження сина

За словами Гейлі Бібер, цей стан викликав значно інтенсивніші емоційні симптоми, ніж ті, до яких вона звикла раніше.

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Уперше про діагноз Гейлі згадала під час подкасту SHE MD, зазначивши, що лікарський висновок вона отримала приблизно через шість місяців після пологів.

Нещодавно в інтерв’ю виданню Women’s Wear Daily модель підкреслила, що досвід материнства змусив її глибше зануритися в тему жіночого здоров’я та відкрито говорити про проблеми, які досі залишаються табуйованими.

— Особливо після народження власної дитини. Це була справді насичена та особлива подорож. Стільки всього відбувається під час вагітності, під час пологів. Стільки всього відбувається перед народженням дитини. Після народження сина я трохи боролася з цим, і з цього приводу просто не було багато розмов чи досліджень, — поділилася Гейлі Бібер.

Дружина Джастіна Бібера розповіла, що якщо до вагітності вона стикалася зі звичайним ПМС (передменструальним синдромом), то після народження дитини симптоми перед менструацією стали нестерпно важкими й лячними.

— Я подумала: Це відчуття набагато інтенсивніше, ніж раніше. Ти думаєш: Чому мені здається, що моє життя закінчиться? Я не розумію. У тебе просто пролітають всі ці думки та почуття, і будь-що здається найбільшою подією у світі, — відверто пригадала модель.

Попри пережиті емоційні випробування, Гейлі наголосила, що народження сина 22 серпня 2024 року стало найщасливішою подією в її житті.

Вони з чоловіком Джастіном Бібером насолоджуються батьківством, і модель уже замислюється про поповнення в родині.

— Це так весело. Я завжди знала, що хочу дітей, завжди хотіла бути мамою. Я точно хочу ще одну дитину. Не поспішаю, але точно хочу ще. Можливо, у мене буде ще четверо чи троє — не знаю. Просто живу одним днем, — підсумувала Гейлі Бібер.

Джерело : People

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