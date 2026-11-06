Певец Макс Барских и режиссер и продюсер Алан Бадоев официально объявили о прекращении своего 18-летнего сотрудничества.

Об этом Бадоев и Барских сообщили во время восьмого эпизода проекта Фабрика звезд.

Барских и Бадоев завершают сотрудничество

Алан Бадоев признался, что для них обоих это было спланированное и осознанное решение, и призвал молодое поколение артистов ценить пройденный путь.

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— Сегодня я хочу научить наших конкурсантов еще одному важному умению – искренне, с любовью говорить спасибо и до свидания. Так сложилось, что именно в этом году, 18 лет спустя, мы с Максом завершаем наше сотрудничество. Это взвешенное решение, к которому мы шли достаточно долго. Этот год стал для нас особенным, и сегодня я хочу сказать молодым артистам: помните, что даже можно прощаться с любовью и благодарностью, — подчеркнул Алан Бадоев.

Макс Барских поблагодарил своего наставника за многолетний опыт и колоссальную поддержку, а также рассекретил планы взять длительный перерыв в музыкальной карьере.

— Когда я сомневался в себе, ты всегда находил вдохновляющие для меня слова, которые давали силу и веру двигаться дальше. Быть твоим артистом – это настоящая школа, целый университет, который я имел счастье пройти. Сейчас я чувствую, что мне нужна небольшая пауза. Хочу посвятить время себе, отдохнуть и восстановить силы. Думаю, эта пауза продлится минимум год, — поделился Барских.

Последним общим проектом певца и продюсера станет масштабное сольное шоу Макса Барских под названием Сьогодні має сенс.

Концерт состоится 8 декабря в киевском Дворце Украины и поставит официальную точку в 18-летней истории сотрудничества Бадоева и Барских.

Напомним, что творческий тандем Барских Бадоев стал одним из самых успешных в украинском шоу-бизнесе.

Он начался еще в 2008 году во время второго сезона проекта Фабрика звезд.

За 18 лет совместной работы они сделали десятки знаковых масштабных работ. Сотрудничество включало не только видеоклипы, но и продюсирование, сценографию и мировые туры.

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