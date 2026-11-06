Макс Барських та Алан Бадоєв оголосили про завершення 18-річної співпраці
Співак Макс Барських та режисер і продюсер Алан Бадоєв офіційно оголосили про припинення своєї 18-річної співпраці.
Про це Бадоєв і Барських повідомили під час восьмого епізоду проєкту Фабрика зірок.
Барських та Бадоєв завершують співпрацю
Алан Бадоєв зізнався, що для них обох це було сплановане та усвідомлене рішення, і закликав молоде покоління артистів цінувати пройдений шлях.
— Сьогодні я хочу навчити наших конкурсантів ще одного важливого вміння – щиро, з любов’ю говорити дякую і до побачення. Так склалося, що саме цього року, через 18 років, ми з Максом завершуємо нашу співпрацю. Це виважене рішення, до якого ми йшли досить довго. Цей рік став для нас особливим, і сьогодні я хочу сказати молодим артистам: пам’ятайте, що навіть прощатися можна з любов’ю та вдячністю, — наголосив Алан Бадоєв.
Макс Барських подякував своєму наставнику за багаторічний досвід та колосальну підтримку, а також розсекретив плани взяти тривалу перерву у музичній кар’єрі.
— Коли я сумнівався в собі, ти завжди знаходив слова, які надихали мене, давали силу та віру рухатися далі. Бути твоїм артистом – це справжня школа, цілий університет, який я мав щастя пройти. Зараз я відчуваю, що мені потрібна невелика творча пауза. Хочу присвятити час собі, відпочити та відновити сили. Думаю, ця пауза триватиме щонайменше рік, — поділився Барських.
Останнім спільним проєктом співака та продюсера стане масштабне сольне шоу Макса Барських під назвою Сьогодні має сенс.
Концерт відбудеться 8 грудня у київському Палаці Україна та поставить офіційну крапку в 18-річній історії співпраці Бадоєва та Барських.
Нагадаємо, що творчий тандем Барських Бадоєв став одним із найуспішніших в українському шоубізнесі.
Він розпочався ще у 2008 році під час другого сезону проєкту Фабрика зірок.
За 18 років спільної роботи вони створили десятки знакових масштабних робіт. Співпраця включала не лише відеокліпи, а й продюсування, сценографію та світові тури.