Співак Макс Барських та режисер і продюсер Алан Бадоєв офіційно оголосили про припинення своєї 18-річної співпраці.

Про це Бадоєв і Барських повідомили під час восьмого епізоду проєкту Фабрика зірок.

Барських та Бадоєв завершують співпрацю

Алан Бадоєв зізнався, що для них обох це було сплановане та усвідомлене рішення, і закликав молоде покоління артистів цінувати пройдений шлях.

Зараз дивляться

— Сьогодні я хочу навчити наших конкурсантів ще одного важливого вміння – щиро, з любов’ю говорити дякую і до побачення. Так склалося, що саме цього року, через 18 років, ми з Максом завершуємо нашу співпрацю. Це виважене рішення, до якого ми йшли досить довго. Цей рік став для нас особливим, і сьогодні я хочу сказати молодим артистам: пам’ятайте, що навіть прощатися можна з любов’ю та вдячністю, — наголосив Алан Бадоєв.

Макс Барських подякував своєму наставнику за багаторічний досвід та колосальну підтримку, а також розсекретив плани взяти тривалу перерву у музичній кар’єрі.

— Коли я сумнівався в собі, ти завжди знаходив слова, які надихали мене, давали силу та віру рухатися далі. Бути твоїм артистом – це справжня школа, цілий університет, який я мав щастя пройти. Зараз я відчуваю, що мені потрібна невелика творча пауза. Хочу присвятити час собі, відпочити та відновити сили. Думаю, ця пауза триватиме щонайменше рік, — поділився Барських.

Останнім спільним проєктом співака та продюсера стане масштабне сольне шоу Макса Барських під назвою Сьогодні має сенс.

Концерт відбудеться 8 грудня у київському Палаці Україна та поставить офіційну крапку в 18-річній історії співпраці Бадоєва та Барських.

Нагадаємо, що творчий тандем Барських Бадоєв став одним із найуспішніших в українському шоубізнесі.

Він розпочався ще у 2008 році під час другого сезону проєкту Фабрика зірок.

За 18 років спільної роботи вони створили десятки знакових масштабних робіт. Співпраця включала не лише відеокліпи, а й продюсування, сценографію та світові тури.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.