На СТБ вышел 5 выпуск проекта Холостяк 15, в котором Слава Кравцов и героини продолжили строить отношения в Закарпатье.

Эта неделя стала переломной: героям пришлось снять маски, пройти проверку на откровенность, а зрители наконец-то увидели первый страстный поцелуй сезона.

Холостяк 15: как прошел 5 выпуск

Неделя в Закарпатье началась с попытки отказаться от идеальных образов и показать себя настоящими.

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Григорий Решетник устроил для девушек необычный эксперимент: они определяли приемлемые черты Славы и его “красные флажки”. Однако настоящее напряжение возникло, когда речь шла о личных границах.

Героиням проекта пришлось показать содержимое своих смартфонов – переписку, историю поиска и личные фото. В ходе этой проверки выяснилось, что одна из героинь пыталась заранее о чем-то договориться со Славой.

Кроме психологических проверок, девушек ждали яркие свидания. В частности, Слава пригласил двух героинь на общую встречу, где азартная гонка сменилась релаксом в SPA и массажем.

Самым эмоциональным моментом выпуска стал первый поцелуй сезона. Слава не смог сдержать чувств к одной из девушек.

– Рядом с ней я вообще обо всем забыл. В произошедшем моменте я не смог себя остановить, — поделился эмоциями Холостяк.

Однако романтика для одних обернулась острыми переживаниями для других. Новые чувства спровоцировали волну ревности и сомнений.

Кто ушел из Холостяка в 5 выпуске 15 сезона от 13.11.2026

На этот раз место проведения церемонии роз приобрело особый символизм: зал украсили картины, созданные девушками для Вячеслава. Каждое полотно содержало лаконичное послание всего из двух слов:

одно — обозначало привычку или черту Холостяка, которую претендентка готова принять без возражений;

другое — раскрывало свою особенность девушки, на взаимное принятие которой она рассчитывает в паре.

Перед церемонией Вячеслав Кравцов решил наверстать потраченное время и пригласил на индивидуальные беседы тех девушек, с которыми меньше всего пересекался в течение недели.

После общения Холостяк решил, что не хочет прощаться ни с одной из героинь проекта.

Таким образом, пятый эфир Холостяка от 13.11.2026 стал приятным сюрпризом для всех девушек – ни одна из них не покинула проект, и борьба за сердце Холостяка продолжится в полном составе.

Источник : СТБ

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