На СТБ вийшов 5 випуск проєкту Холостяк 15, у якому Слава Кравцов та героїні продовжили будувати стосунки на Закарпатті.

Цей тиждень став переломним: героям довелося зняти маски, пройти перевірку на відвертість, а глядачі нарешті побачили перший пристрасний поцілунок сезону.

Холостяк 15: як пройшов 5 випуск

Тиждень на Закарпатті розпочався зі спроби відмовитися від ідеальних образів і показати себе справжніми.

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Григорій Решетник влаштував для дівчат незвичний експеримент: вони визначали прийнятні риси Слави та його “червоні прапорці”. Проте справжня напруга виникла, коли зайшлося про особисті кордони.

Героїням проєкту довелося показати вміст своїх смартфонів — листування, історію пошуку та особисті фото. Під час цієї перевірки з’ясувалося, що одна з героїнь намагалася заздалегідь про щось домовитися зі Славою.

Окрім психологічних перевірок, на дівчат чекали яскраві побачення. Зокрема, Слава запросив двох героїнь на спільну зустріч, де азартні перегони змінилися релаксом у SPA та масажем.

Найемоційнішим моментом випуску став перший поцілунок сезону. Слава не зміг стримати почуттів до однієї з дівчат.

— Поруч з нею я взагалі про все забув. В моменті, що стався, я не зміг себе зупинити, — поділився емоціями Холостяк.

Проте романтика для одних обернулася гострими переживаннями для інших. Нові почуття спровокували хвилю ревнощів та сумнівів.

Хто пішов з Холостяка у 5 випуску 15 сезону від 13.11.2026

Цього разу місце проведення церемонії троянд набуло особливого символізму: залу прикрасили картини, які дівчата власноруч створили для В’ячеслава. Кожне полотно містило лаконічне послання усього з двох слів:

одне — позначало звичку чи рису Холостяка, яку претендентка готова прийняти без заперечень;

інше — розкривало власну особливість дівчини, на взаємне прийняття якої вона розраховує у парі.

Перед церемонією В’ячеслав Кравцов вирішив надолужити згаяний час і запросив на індивідуальні бесіди тих дівчат, із якими найменше перетинався впродовж тижня.

Після спілкування Холостяк вирішив, що не хоче прощатися з жодною з героїнь проєкту.

Таким чином, п’ятий ефір Холостяка від 13.11.2026 став приємним сюрпризом для всіх дівчат — жодна з них не покинула проєкт, і боротьба за серце Холостяка продовжиться у повному складі.

Джерело : СТБ

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