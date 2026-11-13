Ситуация с электроснабжением в Белой Церкви и Броварах Киевской области – недопустимая. Люди оставались без света по несколько суток. Информация в отчетах с мест не соответствовала реальному положению дел.

Об этом заявил в вечернем обращении 13 ноября президент Владимир Зеленский.

Ситуация со светом в Белой Церкви и Броварах

Владимир Зеленский сообщил, что во время селекторного совещания провел жесткий разговор с чиновниками из-за ситуации в этих населенных пунктах.

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— Абсолютно недопустимая ситуация в Белой Церкви и Броварах – когда люди были не просто часами, а по несколько суток без света. И при этом отчеты с мест давали другую информацию. Проблемы нужно решать, а не скрывать, – подчеркнул президент.

Он добавил, что во время совещания заслушал отчеты о ситуации в Конотопе и Шостке. По словам Зеленского, власти рассчитывают, что жители этих городов получат необходимую помощь.

Президент поблагодарил энергетиков, ремонтные бригады и спасателей ГСЧС, которые восстанавливают электроснабжение даже под обстрелами.

Однако он подчеркнул, что на ненадлежащую работу коммунальных служб и отдельных компаний в регионах должна быть быстрая реакция.

Встреча с мэрами украинских городов

Зеленский также сообщил о встрече с мэрами украинских городов с участием премьер-министра Сергея Корецкого. Во время разговора обсудили энергетические вызовы, защиту воздушного пространства и координацию действий центральной, областной и местной власти.

По словам президента, к встрече присоединились представители Черкасс, Николаева, Днепра, Харькова, Винницы, Запорожья, Одессы, Луцка, Ровно, Черновцов, Ивано-Франковска и Ужгорода.

— Откровенно обсудили все вызовы, которые есть и которые могут быть. Мы определили, как будем реагировать на центральном уровне, на уровне областной и местной власти. Энергетика, защита нашего неба, вызовы внутренней безопасности. Главное – работать сообща, чтобы были реальные результаты для украинского общества, реальные результаты для нашего государства, – отметил глава государства.

Ограничение скорости Starshield для военных

Президент затронул вопрос ограничений скорости Starshield, которые, по его словам, сохраняются вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории Украины.

Зеленский сообщил, что сегодня министр обороны Евгений Хмара и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый докладывали ему о ситуации. Он ожидает, что Минобороны и МИД вместе с американскими структурами обсудят проблему.

Глава государства подчеркнул, что ограничение скорости на временно оккупированных украинских территориях — очень плохой сигнал, поскольку это суверенная территория Украины.

По его словам, такие ограничения затрудняют перехват реактивных Шахедов и противодействие другим беспилотникам. Кроме того, они могут создавать впечатление, что США иначе относятся к временно оккупированным территориям Украины.

— Рассчитываем на восстановление скорости, – подытожил Зеленский.

Международная помощь для Украины

Президент рассказал, что Украина получит от Дании оборонный пакет на €645 млн. Он предусматривает больше боеприпасов для истребителей F-16, которые используют для уничтожения российских реактивных Шахедов.

Кроме того, Киев договорился с партнерами об энергетической поддержке украинских городов, дополнительных санкциях против России и дальнейших шагах для организации масштабного обмена пленными.

Владимир Зеленский также сообщил о договоренностях относительно энергетической поддержки украинских городов. По его словам, конкретные решения обсудили для Херсона, Днепра, Харькова, Одессы, Сум, Киева и других населенных пунктов.

Президент поблагодарил председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и европейских партнеров за готовность помогать Украине. Он уточнил, что Дания уже предоставила отдельный пакет энергетической помощи для Херсона.

Кроме того, Украина обсудила с Великобританией введение дополнительных санкций против России за продолжение войны.

Президент также сообщил о встречах с президентом Франции, премьер-министрами Италии, Великобритании и Польши, а также президентом Литвы. Отдельную благодарность он выразил президенту Европейского совета Антониу Коште за поддержку и советы.

По словам Зеленского, Украина продолжает работать над продвижением переговоров о вступлении в Европейский Союз. Он также поблагодарил Ирландию за организацию встреч с международными партнерами.

Зеленский об обмене пленными

Глава государства рассказал о договоренностях с представителями США относительно дальнейших совместных шагов для достижения мира и обеспечения безопасности Украины.

— Мы рассчитываем, что будет действительно большой обмен пленными, и мы очень серьезно воспринимаем формулировку, которую используют американские партнеры, – что это должен быть крупнейший обмен за все время этой войны. Более 1000 человек с каждой стороны, – подчеркнул президент.

Он добавил, что над подготовкой обмена работают украинские команды, спецслужбы, разведка и Координационный штаб. В ближайшее время Зеленский ожидает доклад о деталях его подготовки.

Фото: Владимир Зеленский

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