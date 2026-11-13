Советники по вопросам национальной безопасности от Европейского Союза и пяти ведущих государств – Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши – будут представлять Европу во время будущих переговоров между Россией и Украиной.

Об этом пишет Bloomberg в пятницу, 13 ноября.

Кто будет представлять Европу во время переговоров

Европейские лидеры объявили об этом решении после саммитов, которые состоялись 12 и 13 ноября в Дублине. Поддержка Украины была главной темой повестки дня этих встреч.

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— Европа должна выступать единым четким и сплоченным голосом во всех обсуждениях, определяющих будущее Украины и нашего континента. В конечном счете, это совместная командная работа, – заявил президент Европейского совета Антониу Кошта после встречи лидеров ЕС 13 ноября.

По его словам, ЕС придерживается четкой позиции: безопасность Европы неразрывно связана с безопасностью Украины. Евросоюз поддерживает все дипломатические инициативы, призванные привлечь Россию к переговорному процессу.

— Мы всячески поддерживаем этот процесс и надеемся, что он даст конкретные результаты. Сегодня лидеры договорились, что нашей европейской командой для переговоров по миру в Украине являются институты Европейского Союза и Е5 (Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша, – Ред.), – сказал Кошта.

Почему ЕС будет представлять команда переговорщиков

Антониу Кошта объяснил, почему лидеры ЕС решили сформировать команду для участия в переговорах по миру в Украине, а не назначать одного представителя.

По его словам, другие участники переговорного процесса тоже представлены несколькими лицами, а не одним переговорщиком.

— Послушайте, вот лишь один пример. Если посмотреть на специальных посланников президента Трампа, то их не один, а двое. Если посмотреть на украинскую делегацию, то, думаю, там три или четыре человека. Это нормально, – отметил глава Евросовета.

Он добавил, что сформированная команда будет представлять не только Евросоюз, но и Коалицию желающих. Эта группа будет играть важную роль в вопросе гарантий безопасности для Украины после заключения мирного соглашения.

— И, конечно, нам всем нужно объединиться. А для этого крайне важно иметь команду и выступать единым голосом. Именно об этом мы договорились, и именно над этим мы работаем. И мы будем продолжать это делать, – подчеркнул президент Евросовета.

Он добавил, что позиции и принципы Евросоюза относительно переговоров остаются неизменными. Европейская команда и впредь будет координировать свои действия, сохраняя полное единство.

— Европа должна говорить одним четким и единым голосом. Во всех дискуссиях, определяющих будущее Украины и безопасность нашей страны, – отметил Кошта.

Европа не назначила представителей на уровне лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских лидеров назначить специальных представителей для участия в обновленном мирном переговорном процессе между Россией и Украиной под руководством США.

На этой неделе официальные лица в течение двух дней проводили встречи в Абу-Даби. Представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в четверг встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.

Зеленский заявил, что почти через пять лет после начала полномасштабной войны России против Украины Москва стала более открытой к участию Европы за столом переговоров.

В то же время Европа уже долгое время не может определиться, кто именно должен представлять континент на любых мирных переговорах.

Советники будут участвовать во всех будущих переговорах на техническом уровне, сообщил высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.

Однако Европа до сих пор не назначила представителей на уровне лидеров для участия в переговорах высокого уровня.

По словам чиновника, следующий раунд переговоров ожидается перед предстоящим саммитом Группы двадцати, который состоится 14–15 декабря в США, но уже после нескольких встреч на следующей неделе.

Речь идет о встрече Коалиции желающих – союзников Украины, а также саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае, где президент США Дональд Трамп может встретиться с Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином.

— Ближайшие недели станут решающим испытанием готовности России положить конец этой войне. Ее предыдущие действия, в частности эскалация и удары по украинскому гражданскому населению, свидетельствуют об обратном. Россия должна изменить курс, – подчеркнул Кошта.

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