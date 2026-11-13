Первая ракетка Украины Элина Свитолина в заключительном матче группового раунда на итоговом турнире WTA обыграла “нейтральную” Арину Соболенко и со второго места вышла в полуфинал соревнований.

Украинка одержала победу в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 6:1.

Свитолина победила Соболенко

Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут, за которые Элина шесть раз подала на вылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов.

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У ее соперницы – один эйс, три двойные ошибки и четыре из 11 реализованных брейк-пойнтов.

В стартовом сете Соболенко начала с брейка, но Элине удалось восстановить равенство в четвертом гейме. Решающей стала подача “нейтральной” в восьмом гейме, которую взяла Свитолина. После этого украинка подала на сет.

Во втором сете Элина дважды проиграла на своей подаче, позволив сопернице оторваться со счетом 5:1. Однако подача на сет для гражданки Беларуси обернулась брейком со стороны Свитолиной. Элина сократила отставание до 3:5, но Соболенко все же сравняла по сетам.

Решающий сет начался с проигранной подачи украинки, после чего Свитолина взяла следующие шесть геймов, сделав три брейка.

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Последний раз Свитолина побеждала Соболенко еще в 2020 году в Страсбурге. В целом, за восемь личных встреч это лишь вторая победа Элины над этой “нейтральной”.

В полуфинале итогового турнира WTA Свитолина сыграет против представительницы Чехии Линды Носковой, которая выиграла свою группу. Также в другом полуфинальном матче встретятся американка Джессика Пегула и гражданка России Мирра Андреева.

Напомним, что во втором туре группового этапа Свитолина обыграла чешку Каролину Мухову в трех сетах, совершив камбэк.

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